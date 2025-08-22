Znany bank wydał pilny komunikat. Klienci musza liczyć się z utrudnieniami

PKO BP wydało komunikat, w którym informuje klientów, że 24 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę nastąpi przerwa w działaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych.

Utrudnienia dla klientów PKO BP

W godz. 00:30-05:00:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior.

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA (z wyjątkiem sytuacji, kiedy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa). Pozostałe funkcje będą niedostępne,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

nie zapłacisz w internecie „Płacę z iPKO”.

– Wszystkie karty będą działać w bankomatach, sklepach stacjonarnych oraz przy płatnościach w internecie. Mogą występować trudności w transakcjach kartami kredytowymi – informuje PKO BP.

W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Bank radzi klientom, aby wszystkich ważnych transakcji dokonali wcześniej.

Ostrzeżenie przed oszustami

Na początku sierpnia zespół CSIRT KNF wydał ostrzeżenie przed cyberatakiem wymierzonym w klientów PKO Banku Polskiego. Oszuści, podszywając się pod bank, rozsyłają fałszywe wiadomości SMS zawierające link prowadzący do złośliwej aplikacji. Celem kampanii jest wyłudzenie danych i kradzież środków z kont bankowych.

Przestępcy wykorzystują socjotechnikę, zachęcając do kliknięcia w przesłany link pod pretekstem np. aktywacji konta specjalnego. Kliknięcie inicjuje pobranie aplikacji NGate – niebezpiecznego malware’u stworzonego na system Android, który potrafi przejąć dane logowania, dane osobowe, a nawet dane z karty płatniczej.

Po zainstalowaniu aplikacja przypomina prawdziwą aplikację bankową i prosi użytkownika o podanie loginu, daty urodzenia, PIN-u do karty oraz innych poufnych informacji. W kolejnych krokach pojawiają się sugestie, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ochronę ubezpieczeniową środków czy podłączenie karty płatniczej do konta. Wiadomości są formułowane w sposób mający wzbudzić zaufanie, a jednocześnie nie pozostawiający jasnych informacji, co może skłonić niektóre osoby do kliknięcia z ciekawości. Po uruchomieniu złośliwa aplikacja inicjuje drugi etap ataku – zachęca do przyłożenia karty płatniczej do tylnej części telefonu. W ten sposób przechwytuje dane z karty, w tym jej numer, datę ważności i PIN. Te informacje są następnie przesyłane do przestępcy.

