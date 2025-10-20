Takich danych nikt się w Polsce nie spodziewał. Wymowny komentarz Tuska

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące produkcji przemysłowej we wrześniu. Okazuje się, że względem września ubiegłego roku nastąpił wzrost o 7,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 16 proc.

– Ożywienie pourlopowe i wyższa niż w sierpniu liczba dni roboczych wpłynęły na wzrost produkcji sprzedanej we wrześniu – czytamy w komunikacie GUS.

Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej. Tusk komentuje

Na rekordowe dane w tym zakresie zwraca uwagę premier Donald Tusk. – Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu: +7,4 proc.! To najwyższy poziom w historii Polski. Jeszcze nigdy polski przemysł tyle nie produkował. Robimy, nie gadamy – napisał szef rządu na platformie X.

twitter

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że zaprezentowane dziś dane są wyższe niż oczekiwali eksperci. – Potężne odbicie polskiej produkcji przemysłowej, która we wrześniu wzrosła o 7,4 proc. r/r, osiągając najwyższy poziom w historii! Analitycy oczekiwali wzrostu o 5,0 proc. Dobra inwestycyjne urosły aż o 16 proc. Przyspieszamy! – napisał szef resortu finansów i gospodarki.

Na wynik powyżej oczekiwań zwracają uwagę również analitycy PKO BP. – Wrześniowa produkcja przemysłowa wzrosła o 7,4% r/r – mocno powyżej oczekiwań. To solidny sygnał odbicia po słabym sierpniu i dowód, że ożywienie w przetwórstwie naprawdę nabiera tempa. Dodatkowy dzień roboczy pomógł, ale skala wzrostu i tak zaskakuje – wzrost m/m sa wyniósł 4,1%! – piszę eksperci największego polskiego banku.

GUS wskazuje, że największy wzrost – w relacji do września 2024 roku – odnotowano w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 16 proc.), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 7,6 proc.), dóbr zaopatrzeniowych (o 5 proc.), a także dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 4,1 proc.). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią (o 4,5 proc.).

Czytaj też:

Koniec socjalnego dobrobytu w Polsce jest blisko. Za duży dług publicznyCzytaj też:

Wynagrodzenia w Polsce. Do „dziewiątki" wciąż daleko