Polacy doczekali się obniżek w sklepach. Jest jeden lider

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że płacimy za nie średnio 95 zł i 90 gr. To o 52 grosze mniej niż w poprzednim tygodniu, a zarazem – jak zauważa serwis – pierwsze od dłuższego czasu złamanie niekorzystnego dla konsumentów trendu.

O blisko 5 proc. potaniały banany i brokuły. Kilogram tych pierwszych kosztuje obecnie 6 zł 44 gr, a za jedną sztukę brokułu płacimy 6 zł 36 gr.

Ceny w sklepach w dół. Te produkty potaniały

Liderem spadków jest jednak papryka czerwona, której cena obniżyła się aż o 5,3 proc. Inne popularne produkty, których cena zmniejszyła się to m.in. olej rzepakowy czy mleko.

Niestety, nie brakuje również podwyżek. Liderem jest tu mąka pszenna tortowa, która zdrożała aż o 6 proc. – kilogram kosztuje obecnie średnio 3 zł 50 gr. O 3,4 proc. poszły w górę ceny marchwi i jabłek. Podwyżka objęła również niedawnego lidera drożyny, czyli masło (wzrost o 1,4 proc.).

Przypomnijmy, że z przedstawionych w zeszłym tygodniu danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej.

Z danych GUS wynika, że w poprzednim miesiącu – względem września 2024 roku – najmocniej wzrosły ceny w kategoriach napoje alkoholowe i wybory tytoniowe oraz edukacja (wzrost o 6,8 proc.). Ceny żywności poszły w górę o niespełna 4 proc.

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 p. proc., 0,77 p. proc., 0,35 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,28 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc. i 0,03 p. proc. – poinformował GUS.

