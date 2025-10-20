Pepco zamknie sklepy w Polsce? Poznaliśmy plany sieci

W ostatnim czasie media szeroko informowały o tym, że Pepco zamyka swoje sklepy w Niemczech. Firma zdecydowała, że do końca stycznia przyszłego roku działalność zakończy 28 placówek z powodu "braku perspektyw ekonomicznych”. Ma to nastąpić po „zakończeniu standardowych działań związanych z wyprzedażą”. Pozostałe 36 sklepów Pepco w Niemczech nadal ma funkcjonować, ponieważ zostały ocenione jako „perspektywiczne”. Szacuje się, że wskutek planowanych zmian pracę straci ok. 160 z 500 pracowników.

Co z Pepco w Polsce?

Czy podobnego scenariusza należy spodziewać się w Polsce? – Zgodnie z danymi zawartymi w komunikacje "Pre-trading FY25 pre-close trading update", opublikowanym 25 września 2025 roku, działalność w Polsce przynosi bardzo dobre wyniki, osiągając dodatni wzrost sprzedaży LFL na poziomie +2,6 proc. w drugiej połowie roku finansowego FY25. Utrzymanie dyscypliny w zakresie ekspansji sklepów pozostaje jednym z naszych kluczowych priorytetów strategicznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki odpowiedniemu podejściu będziemy nadal umacniać naszą pozycję lidera rynku w Polsce – odpowiada w komentarzu dla „Faktu" biuro prasowe Pepco.

Odnosząc się do zamykania sklepów w Niemczech polskie biuro prasowe Pepco podkreśla, że „plan restrukturyzacji sieci sklepów Pepco w Niemczech, która znajduje się obecnie w stanie upadłości, zakłada przede wszystkim optymalizację naszego portfolio". – Zamkniętych zostanie 28 placówek zlokalizowanych w różnych częściach kraju natomiast 36 rentownych sklepów pozostanie otwartych. Grupa Pepco planuje kontynuować działalność na rynku niemieckim i w przyszłości ponownie ją rozwijać – podkreśla Pepco.

Za rok obrotowy 2023/24, Pepco Group osiągnęła bazowy wynik EBITDA na poziomie 944 mln euro, co oznacza wzrost o 25,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody wyniosły 6,167 mld euro, a zysk przed opodatkowaniem osiągnął 271 mln euro.

Czytaj też:

Pepco znów zaskakuje. W planach nie tylko nowe sklepyCzytaj też:

Konkurent Pepco nie próżnuje. Otworzy cztery sklepy w Warszawie