Pepco znów zaskakuje. W planach nie tylko nowe sklepy

Notowania Pepco Group wzrosły do 22,5 zł na początku czwartkowej sesji, co było reakcją rynku na ogłoszone wyniki finansowe oraz zapowiedź skupu akcji własnych. Grupa handlowa poinformowała o pozytywnych rezultatach w III kwartale roku obrotowego 2024/25 oraz podtrzymała założenia dotyczące dalszego wzrostu przychodów, EBITDA i liczby sklepów.

Skup akcji

Prezes Pepco Group, Stephen Borchert, zaznaczył, że decyzja o rozpoczęciu programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro oparta jest na silnej sytuacji finansowej spółki oraz przekonaniu, że obecna wycena nie oddaje jej rzeczywistego potencjału. Celem programu, który potrwa do 10 września 2025 roku, jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.

W analizowanym kwartale Pepco Group odnotowało 2,7-procentowy wzrost przychodów przy stałym kursie walutowym, które wyniosły 1424 mln euro. Po wyłączeniu ze struktury sieci Poundland, sprzedaż wzrosła o 7,7 proc., do 1078 mln euro. Sprzedaż samego Pepco osiągnęła 997 mln euro (wzrost o 7,4 proc.), a sieci Dealz – 80 mln euro (wzrost o 11,2 proc.). Porównywalna sprzedaż (like for like) dla Pepco i Dealz Poland wzrosła o 2,6 proc., a marża brutto poprawiła się o 180 punktów bazowych.

Strategia rozwoju

Zarząd podkreślił, że wyniki te potwierdzają skuteczną realizację strategii rozwoju, której częścią jest także uproszczenie struktury grupy po sprzedaży Poundland. W III kwartale otwarto 45 nowych placówek, co podniosło liczbę sklepów do 4276. W całym roku obrotowym 2025 planowane jest uruchomienie 250 nowych punktów.

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, marka Pepco ma osiągnąć wzrost przychodów i bazowej EBITDA na wysokim jednocyfrowym poziomie, natomiast Dealz planuje całoroczną EBITDA na poziomie około 30 mln euro.

