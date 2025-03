Rewolucja w Pepco. Co czeka klientów?

Pepco Group ogłosiło strategiczne zmiany – firma wycofuje się z rynku FMCG i stawia na rozwój marki Pepco jako jedynego, przyszłościowego formatu sklepów. W związku z tym zarząd analizuje możliwości wydzielenia sieci Poundland, w tym jej potencjalną sprzedaż, a także rozważa dezinwestycję w Dealz w perspektywie średnioterminowej. Restrukturyzacja ma na celu uproszczenie modelu biznesowego oraz zwiększenie rentowności poprzez koncentrację na ofercie odzieżowej i produktach ogólnego użytku.

Restrukturyzacja w Pepco Group

Zarząd Pepco Group analizuje wszystkie możliwości wyodrębnienia Poundland w roku obrotowym 2025, w tym jego ewentualną sprzedaż. Równocześnie spółka będzie zarządzać Dealz Polska w sposób optymalizujący jej wartość w średnim terminie.

– Podejmujemy jasne, strategiczne działania, by skupić się na marce Pepco jako naszym jedynym, przyszłościowym formacie i w efekcie odejść od oferowania towarów FMCG, a także w celu zbudowania prostszego biznesu, skoncentrowanego na wyższych marżach uzyskiwanych ze sprzedaży odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia. Pepco będzie nadal motorem napędowym potencjału przychodów grupy. Silna oferta i przywództwo cenowe dają marce atrakcyjną możliwość zagospodarowania „białych plam”, a wszystko po to, by napędzać dalszy rentowny wzrost w najważniejszym dla nas regionie, to jest w Europie Środkowej i Wschodniej, a także na wybranych rynkach w Europie Zachodniej – powiedział, cytowany przez „PAP Biznes”, dyrektor generalny Stephan Borchert.

Grupa zamierza również zakończyć działalność formatu Pepco Plus w Hiszpanii i Portugalii, przekształcając większość sklepów na standardowy format Pepco do końca 2025 roku. Ponadto analizowane są opcje dotyczące działalności Pepco w Niemczech, gdzie przychody w przeliczeniu na powierzchnię są niskie, a koszty operacyjne – najwyższe w porównaniu do innych rynków.

Zmiany w zarządzie Pepco Group

Pepco Group przeprowadza także zmiany w kierownictwie. Dyrektor generalny Stephan Borchert obejmie pełną odpowiedzialność za markę Pepco, a wspierać go będą nowo zatrudnieni członkowie zarządu, m.in. Willem Eelman (dyrektor ds. finansowych), Hugo Van Santen (dyrektor finansowy Pepco) oraz Viola Schimansky (dyrektor ds. HR).

Barry Williams, dotychczasowy dyrektor zarządzający Pepco, wraca do Poundland, gdzie obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego na stałe. Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym – informuje PAP.

