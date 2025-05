Zasiłek pogrzebowy wkrótce wzrośnie. Jest jedno „ale"

Pod koniec ubiegłego tygodnia posłowie poparli nowelizację ustawy zakładającą podniesienie od przyszłego roku wysokości zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Zmiany obejmują nie tylko wysokość świadczenia, ale też nowe zasady waloryzacji i możliwość otrzymania tzw. zasiłku celowego.

Kwestia waloryzacji przez wiele miesięcy budziła spór między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a resortem finansów. Ten pierwszy optował za coroczną waloryzacją (jak w przypadku rent i emerytur), co budziło sprzeciw ministerstwa kierowanego przez Andrzeja Domańskiego. Ostatecznie zdecydowano, że zasiłek pogrzebowy podlegać będzie waloryzacji w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc. w roku poprzednim.

Zasiłek pogrzebowy. Waloryzacji prędko nie będzie?

Jak zauważa „Fakt" prędko do takiej sytuacji nie dojdzie. Z rządowych założeń wynika, że średnioroczna inflacja wyniesie w 2027 roku 3 proc., rok później będzie to 2,8 proc., a w 2029 roku 2,5 proc. To oznacza, że zasiłek pogrzebowy po podwyżce może zostać zamrożony na kolejne cztery lata.

Projekt wprowadza możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy).

Obecnie zasiłek celowy z pomocy społecznej jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. Taki zasiłek może wynieść maksymalnie 2 tys. zł.

Podwyżki zasiłku pogrzebowego oczekują Polacy. Dowodzi tego przeprowadzony w październiku zeszłym roku sondaż SW Research dla „Wprost". Uczestników badania zapytano o to, jaka powinna być kwota świadczenia. Jedynie 12,3 proc. uznało, że obowiązująca od 2011 roku kwota 4 tys. zł powinna pozostać. Niespełna 79 proc. ankietowano uważa, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wzrosnąć. Tylko 2,6 proc. badanych opowiedziało się za obniżką dotychczasowej kwoty, a zaledwie 1,4 proc. twierdzi, że w ogóle nie powinien obowiązywać zasiłek pogrzebowy. Blisko 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

