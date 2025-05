Pogrzeb mniej obciąży bliskich. Sejm zatwierdził wyższy zasiłek

Sejm przyjął nowelizację ustawy zakładającą wzrost zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Za projektem głosowało 410 posłów, tylko jedna osoba była przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Zmiany obejmują nie tylko wysokość świadczenia, ale także nowe zasady waloryzacji i możliwość otrzymania tzw. zasiłku celowego.

Zasiłek pogrzebowy w górę

Podniesienie zasiłku pogrzebowego będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował, że całkowity koszt tej zmiany w pierwszym roku wyniesie 1,2 miliarda złotych. Projekt trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, zasiłek pogrzebowy po raz pierwszy zostanie objęty mechanizmem waloryzacji. Od 1 marca każdego roku kwota świadczenia będzie podlegać podwyżce, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 procent. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest ograniczenie wzrostu cen usług pogrzebowych, które dotychczas nie były rekompensowane żadną formą podwyżek zasiłku.

Nowe zasady

Nowela reguluje także kwestie tzw. zasiłku celowego. Świadczenie to ma być przyznawane osobie, która poniosła koszty pogrzebu, ale nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego, np. z powodu braku powiązań rodzinnych ze zmarłym. Zasiłek celowy będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy osoba uprawniona do podstawowego świadczenia pokryje dodatkowe, wyjątkowe koszty – na przykład związane ze sprowadzeniem zwłok z zagranicy. Ma to na celu zapewnienie wsparcia w sytuacjach nieprzewidzianych, których nie da się pokryć z regularnego świadczenia.

Zasiłek pogrzebowy od lat pozostawał na niezmienionym poziomie. Przyjęte zmiany mają na celu dostosowanie świadczenia do realiów ekonomicznych i potrzeb obywateli.

