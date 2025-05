Emeryci mają czas do 31 maja. ZUS czeka na zaświadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że osoby które dorabiają do emerytury lub zasiłku przedemerytalnego, muszą pamiętać o złożeniu do końca maja do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaświadczenia o przychodach osiągniętych w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego br. ZUS potrzebuje takich informacji, w celu weryfikacji, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Emeryci mają czas do 31 maja

To oznacza, że dorabiający emeryci mają nieco ponad trzy tygodnie na zgłoszenie do ZUS informacji o swoich dodatkowych zarobkach.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, podkreśla, że tzw. wcześniejsi emeryci, którzy pracują a jednocześnie pobierają świadczenie, powinny być świadome konsekwencji przekroczenia ustalonych limitów zarobków. – Jeśli przychody przekroczą 25 proc. lub 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ZUS może zmniejszyć lub wstrzymać wypłatę świadczenia” – mówi Michałek, cytowana przez „Super Express".

Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą oraz z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Osoby zatrudnione, które pobierają świadczenie, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia od pracodawcy, najlepiej z wyszczególnieniem przychodów za każdy miesiąc. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie dotyczące podstawy, od której opłacają składki.

Gazeta zwraca uwagę, że ZUS rozlicza przychody w sposób najbardziej korzystny dla świadczeniobiorcy. Może to zrobić za każdy miesiąc osobno lub zsumować przychody z całego okresu rozliczeniowego. By uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia emerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, roczny przychód w okresie od marca 2024 do lutego 2025 roku nie może przekroczyć 21 466,80 zł brutto. Przychód powyżej tej kwoty, ale nie przekraczający 60 106,80 zł brutto wiązać się będzie z pomniejszeniem świadczenia. W takim przypadku gwarantowana kwota świadczenia wyniesie 897,35 zł. Jeśli roczny przychód przekracza 60 106,80 zł brutto, wówczas ZUS zawiesza wypłatę świadczenia.

Czytaj też:

Ponad połowa Polaków oszczędza na emeryturę. Szokuje podejście młodychCzytaj też:

Coraz więcej seniorów otrzymuje groszowe emerytury. ZUS ujawnił dramatyczne dane