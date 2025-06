Rynek najmu. W tych dwóch miastach ceny w górę

W maju tylko w Gdańsku i Poznaniu wzrosły przeciętne ceny najmu mieszkań dostępnych na rynku. W pozostałych największych metropoliach stawki czynszów utrzymały poziom z poprzedniego miesiąca – wynika z danych portalu GetHome.pl.

– W największych miastach wzrosty mediany miesięcznego czynszu przeplatają się z jej spadkami i okresami stabilizacji. Potencjalni najemcy na razie nie mają jednak powodów do narzekań, bo wybór mieszkań na rynku jest duży, a w większości metropolii są one średnio tańsze niż pod koniec ubiegłego roku – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Dodaje, że maj przyniósł uspokojenie po kwietniowym, gwałtownym spadku liczby mieszkań dostępnych na rynku. Przypomnijmy – ich oferta skurczyła się w całym kraju o 15 proc., a np. w Gdańsku, Warszawie i Krakowie – aż o ponad 20 proc.

Jak pokazują dane Adradar, w maju w całym kraju zamieszczono około 76 tys. unikalnych ofert mieszkań na wynajem, czyli o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Co istotne, na rynku pojawiło się 47 tys. nowych unikalnych ofert – o 12 proc. więcej niż w kwietniu. Z drugiej strony, wycofano ich mniej – 45 tys. Wiosenny szczyt popytu przypadł więc na kwiecień.

Rynek najmu w metropoliach

W zdecydowanej większości metropolii dostępność mieszkań na wynajem nadal przewyższa poziom z końcówki ubiegłego roku. Jedynym wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie w maju liczba ofert spadła o 4 proc., do 2,4 tys. lokali. Taki sam spadek – również o 4 proc. – odnotowano w Łodzi, gdzie dostępnych było 2,7 tys. mieszkań.

W pozostałych miastach liczba ofert wzrosła. W Warszawie na wynajem czekało 15,4 tys. lokali (wzrost o 3 proc.), w Krakowie dostępnych było 6,6 tys. mieszkań (o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej), we Wrocławiu – 5,5 tys. (również wzrost o 2 proc.), a w Katowicach – 2,3 tys. (wzrost o 5 proc.). W Poznaniu sytuacja nie uległa zmianie – liczba ofert utrzymała się na poziomie 3,3 tys.

– Konsekwencją kurczącej się oferty mieszkań na wynajem w Gdańsku był wzrost mediany miesięcznego czynszu – zauważa Marek Wielgo i przytacza dane GetHome.pl, z których wynika, że w maju poszła ona w górę aż o 5 proc. w stosunku do kwietnia (do ok. 3,1 tys. zł). Dodajmy, że w tym mieście podrożały głównie mieszkania dwupokojowe. O 2 proc. wzrosła też mediana w Poznaniu (do 2,6 tys. zł). Natomiast praktycznie nie drgnęła w Warszawie (ok. 4,5 tys. zł), Krakowie (3 tys. zł), Wrocławiu (2,8 tys. zł), Łodzi (2,2 tys. zł) oraz w Katowicach (2 tys. zł).

Jak wyjaśnia ekspert, do analizy została przyjęta nie średnia, a mediana, ponieważ jest ona bardziej zbliżona do „typowej” stawki czynszu. Nie jest bowiem zawyżana ani zaniżana przez skrajnie drogie lub tanie mieszkania, których na rynku najmu nie brakuje.

Czytaj też:

Jawne ceny mieszkań? Deweloperzy muszą grać w otwarte karty

Rynek najmu – majowa mediana miesięcznego czynszu

W maju tylko w Gdańsku i Łodzi odnotowano wyższe mediany czynszu niż w grudniu ubiegłego roku – wzrost wyniósł odpowiednio 4 proc. i 2 proc. W pozostałych największych miastach stawki najmu pozostały na podobnym poziomie (Kraków i Poznań) lub były nadal niższe: we Wrocławiu o 7 proc., w Warszawie o 6 proc., a w Katowicach o 5 proc.

– Wysokość obniżek lub podwyżek była bardzo zróżnicowana także w zależności od liczby pokoi. Na przykład w przypadku kawalerek mediana czynszu spadła w tym roku w Krakowie (do 2,3 tys. zł) i Wrocławiu (do 2,2 tys. zł). Z kolei mieszkania dwupokojowe potaniały w Warszawie (do 3,9 tys. zł), Poznaniu (do ok. 2,6 tys. zł) i Wrocławiu (do niespełna 2,8 tys. zł), a trzypokojowe – jedynie we Wrocławiu (do 3,5 tys. zł) – zauważa ekspert.

Czytaj też:

Nadchodzi koniec patodeweloperki? Nowa ustawa może zmienić zasady gryCzytaj też:

Polskie miasta przyciągają Rosjan i Białorusinów. Kupują mieszkania na potęgę