Nadchodzi koniec patodeweloperki? Nowa ustawa może zmienić zasady gry

Do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa Polski 2050, zakładający nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz przepisów dotyczących Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Jego celem jest przywrócenie rękojmi we wszystkich umowach prowadzących do przeniesienia własności nieruchomości powstałej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego.

– Daje on kupującym mieszkania prawo do zmuszenia deweloperów do usunięcia deweloperskich wad -bez względu na rodzaj umowy. Bo deweloper, jak każdy producent, musi ponosić odpowiedzialność za wady „produktu” – nie może być świętych krów – stwierdziła w opublikowanym na platformie X wpisie Katarzyna Pełczyńska-Nałęc, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Minister wyraziła nadzieję, że Sejm „i tym razem (tak jak przy jawności cen) stanie po stronie ludzi. Na tym nie koniec – idziemy dalej!” – czytamy w poście.

Czy to koniec patodeweloperki?

Proponowane zmiany mają zagwarantować skuteczniejsze dochodzenie roszczeń z tytułu wad lokali, części wspólnych budynków i infrastruktury. Obejmując one nabywców mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych, którzy zawarli z deweloperami umowy deweloperskie lub inne zobowiązujące do przeniesienia własności. To kolejna inicjatywa Polski 2050, obok niedawno przyjętego projektu ustawy o jawności cen mieszkań, mająca na celu poprawę sytuacji kupujących na rynku nieruchomości.

– Projekt ustawy anty-patodeweloperskiej autorstwa Polski 2050 stanowi istotny krok w kierunku wzmocnienia ochrony praw nabywców nieruchomości i eliminacji dotychczasowych luk prawnych – zauważa w rozmowie z „Wprost” radca prawny Krzysztof Granat, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

Umowy deweloperskie pod reżimem rękojmi

Ekspert zwraca uwagę na kluczową zmianę, która jego zdaniem może realnie wzmocnić pozycję nabywców na rynku nieruchomości.

– Najważniejszym rozwiązaniem jest objęcie umów deweloperskich reżimem rękojmi, zgodnie z art. 556 i nast. k.c., co pozwoli nabywcom mieszkań, domów i lokali użytkowych dochodzić roszczeń na zasadach analogicznych do klasycznych umów sprzedaży. Szczególnie istotne jest też wyraźne uregulowanie odpowiedzialności dewelopera za wady części wspólnych i infrastruktury osiedlowej, które dotychczas często pozostawały poza skuteczną ochroną prawną – mówi mec. Krzysztof Granat.

Ekspert: „To podniesie jakość na rynku deweloperskim”

Zdaniem prawnika, wprowadzenie zaproponowanych w projekcie rozwiązań podniesie standardy wykonawcze inwestycji i wzmocni pozycję konsumentów.

– Projekt przewiduje możliwość skorzystania przez nabywcę z pełnego katalogu roszczeń: zgłoszenia wady, żądania jej usunięcia, obniżenia ceny, naprawienia szkody, a przy wadach istotnych – odstąpienia od umowy. Rozwiązania te przyczynią się do realnego podniesienia jakości na rynku deweloperskim – zauważa mec. Granat.

W ocenie eksperta nowe regulacje nie powinny istotnie wpłynąć na poziom cen ofertowych, choć mogą prowadzić do zwiększenia liczby sporów sądowych i postępowań reklamacyjnych

– Klienci, posiadając bardziej efektywne narzędzia, najprawdopodobniej będą bardziej skłonni do korzystania z nich – stwierdza prawnik.

