Jawne ceny mieszkań? Deweloperzy muszą grać w otwarte karty

Tydzień temu prezydent Duda podpisał ustawę wprowadzającą obowiązki informacyjne dla deweloperów. Chodzi o ustawę z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Wprowadzenie kompleksowych obowiązków informacyjnych dla deweloperów oraz innych podmiotów działających na rynku mieszkaniowym ma na celu zwiększenie transparentności sprzedaży.

Nowe obowiązki deweloperów

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza regulacje, które obejmują m.in. obowiązek ujawniania cen ofertowych i ich historii. Celem zmian jest poprawa przejrzystości transakcji oraz wzmocnienie zaufania konsumentów do rynku nieruchomości.

– Deweloper będzie zobowiązany do podania na swojej stronie internetowej ceny za metr kwadratowy każdego oferowanego lokalu, ceny całkowitej nieruchomości oraz cen pomieszczeń przynależnych (takich jak piwnice, komórki lokatorskie czy miejsca garażowe), o ile nie są one wliczone w cenę główną. Obowiązkowe będzie również wskazanie wysokości innych świadczeń pieniężnych, które nabywca ma ponieść na podstawie umowy – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” radca prawny Ewelina Rogala z Kancelaria Kopeć & Zaborowski.

Zaznacza, że informacje te deweloper musi stale aktualizować – a każdą zmianę ujawniać wraz z datą jej wprowadzenia, jednocześnie zachowując archiwalne dane cenowe.

– Dotychczas obowiązujące przepisy nie nakładały na deweloperów takich obowiązków. Informacji o cenach udzielano wyłącznie na indywidualne zapytanie – co w praktyce umożliwiało elastyczne kształtowanie oferty, w zależności od sytuacji konkretnego klienta. Nowelizacja znacząco ograniczyła tę swobodę – zauważa ekspertka.

Jakie kary dla deweloperów?

Nowelizacja reguluje również kwestie kar, dla tych podmiotów, które z ustawowego obowiązku się nie wywiążą.

– Naruszenie obowiązków informacyjnych zostało zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Daje to Prezesowi UOKiK podstawę do stosowania sankcji, w tym kar finansowych w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy – wyjaśnia mec. Ewelina Rogala.

Ekspertka: „Nowe przepisy wzmacniają pozycję konsumenta”

Jak podkreśla prawniczka, wprowadzone nowelizacją regulacje są prokonsumenckie.

– Wprowadzenie obowiązku jawnego podawania cen i ich aktualizacji to istotna zmiana jakościowa, która ogranicza ryzyko manipulacji ofertą i zwiększa transparentność procesu sprzedaży – zauważa mec. Rogala.

Podkreśla, że nowe przepisy wzmacniają pozycję konsumenta.

– Zapewniają mu dostęp do aktualnych i historycznych cen nieruchomości, co umożliwia porównywanie ofert różnych deweloperów i inwestycji, a także ocenę, jak zmieniają się one w czasie. Dalsze znaczenie tych regulacji będzie zależeć od skuteczności ich egzekwowania – przede wszystkim od tego, czy Prezes UOKiK zdecyduje się realnie korzystać z przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów narzędzi nadzorczych – stwierdza ekspertka.

