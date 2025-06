Koniec z czekaniem! Nowe przepisy ułatwią życie kierowcom

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych została właśnie opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom kupującym samochody używane. Projekt zakłada zmianę zasad wypowiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC po nabyciu auta.

Automatyczne wygasanie polisy

Do tej pory kupujący pojazd mogli korzystać z ubezpieczenia OC wykupionego przez poprzedniego właściciela aż do zakończenia jego ważności. Po tym czasie polisa wygasała automatycznie, a nowy właściciel miał obowiązek podpisania nowej umowy, by nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu.

Zmiana przepisów pozwoli nabywcy auta wypowiedzieć starą polisę w wybranym przez siebie terminie – nie tylko z dniem złożenia wypowiedzenia, jak było dotąd. Jeśli nie wskaże konkretnej daty zakończenia, umowa rozwiąże się z dniem złożenia oświadczenia. To znacznie ułatwi zmianę ubezpieczyciela i ograniczy ryzyko przerwania ciągłości OC.

Nowelizacja obejmuje nie tylko polisy OC pojazdów mechanicznych, ale też OC rolników i budynków gospodarstw rolnych.

Warto pamiętać, że OC nie odnawia się automatycznie w trzech przypadkach: jeśli polisa nie jest przypisana do aktualnego właściciela, jeśli nie została w pełni opłacona lub gdy była to tzw. polisa krótkoterminowa. Brak ważnego OC wiąże się z wysokimi karami.

Kary za brak OC

W 2025 roku właściciel samochodu osobowego zapłaci:

1870 zł za brak OC do 3 dni,

4666 zł za brak od 4 do 14 dni,

aż 9330 zł, jeśli przerwa przekroczy 14 dni.

Niższe grzywny dotyczą jednośladów – maksymalnie 1560 zł, natomiast właściciele ciężarówek muszą liczyć się z sankcjami sięgającymi nawet 14 tys. zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi stałą kontrolę rejestrów, więc brak polisy może wyjść na jaw nie tylko podczas kontroli drogowej. Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę przypadków nieświadomego braku OC i uprościć procedury dla kupujących używane auta.

Czytaj też:

Kolejne złe wieści dla kierowców. Chodzi o ubezpieczenie OCCzytaj też:

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem krótkoterminowy. Co musisz wiedzieć?