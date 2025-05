Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem krótkoterminowy. Co musisz wiedzieć?

Wraz z rosnącą popularnością wynajmu krótkoterminowego – zarówno wśród właścicieli nieruchomości, jak i podróżujących – coraz wyraźniej uwidacznia się potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia majątku. Tradycyjne polisy ubezpieczeniowe często nie uwzględniają tej formy najmu lub zawierają wiele wyłączeń, co może prowadzić do poważnych strat finansowych po stronie właściciela.

Wynajem krótkoterminowy a ryzyka

Jak podkreślają eksperci, wynajem krótkoterminowy niesie ze sobą specyficzne ryzyka.

– Jako operator najmu krótkoterminowego doskonale rozumiemy branżę wynajmu i ryzyka z nim związane. Szkodowość w tego typu najmie wbrew legendom miejskim jest nieduża i głównie występują szkody takie jak awaria urządzeń wodno-kanalizacyjnych i zalania, czyli takie zdarzenia, jakie przytrafiają się przy zamieszkaniu na stałe. Niemniej jednak występuje tu czynnik ryzyka związany z rotacją najemców – wyjaśnia Ewa Wielgórska, prezes Fairy Flats, firmy zarządzającej wynajmem krótkoterminowym oraz oferującej ubezpieczenia.

Jak zauważa, nawet jeśli 99 najemców w pełni uszanuje pozostawione wyposażenie, może zdarzyć się jedna osoba, która dokona szkód – nieumyślnie lub np. przez niedopilnowanie dzieci.

– Posiadanie dobrej polisy bez wyłączeń to podstawa – podkreśla ekspertka.

Wynajem krótkoterminowy – co powinna zawierać polisa?

Polisa dla najmu krótkoterminowego powinna obejmować kompleksową ochronę mienia – zarówno konstrukcji budynku (murów), jak i stałych elementów wyposażenia, takich jak zabudowa kuchenna czy podłogi. Nie mniej ważne jest ubezpieczenie ruchomości domowych, w tym mebli oraz sprzętu RTV i AGD. Istotnym aspektem ochrony jest również zabezpieczenie przed kradzieżą z włamaniem oraz aktami wandalizmu – także tymi, których mogą dopuścić się sami goście.

Zdaniem ekspertów kluczowym elementem jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy, które chroni właściciela w przypadku szkód wyrządzonych przez lokatora, zarówno w samym mieszkaniu, jak i w mieniu osób trzecich, np. sąsiadów.

Jak wskazują, polisa powinna także obejmować całodobowe wsparcie assistance, w tym usługi „złotej rączki” oraz naprawę sprzętów domowych. Istotnym elementem ochrony jest również ubezpieczenie utraty czynszu, które zapewnia rekompensatę w sytuacji, gdy po szkodzie lokal nie nadaje się do dalszego wynajmu.

Wynajem krótkoterminowy – jak wybrać ubezpieczenie?

Wybierając ubezpieczenie dla mieszkania wynajmowanego krótkoterminowo, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ochrony. Kluczowe jest, aby polisa kompleksowo zabezpieczała nieruchomość i uwzględniała specyfikę najmu na doby. Niezwykle ważne jest również dokładne zapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności, które mogą ograniczać możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku szkody.

Równie istotny jest wybór sprawdzonego towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje produkty stworzone z myślą o najmie krótkoterminowym. Obecnie na rynku dostępnych jest niewiele polis realnie dopasowanych do potrzeb właścicieli wynajmujących mieszkania na platformach takich jak Airbnb czy Booking.com.

– Brokerzy ubezpieczeniowi, którzy nie znają specyfiki rynku wynajmu krótkoterminowego, mogą nieświadomie wprowadzić w błąd właścicieli mieszkań wynajmujących swoje lokale na Airbnb. Na rynku są polisy ubezpieczeniowe, które zezwalają na wynajem krótkoterminowy, ale w wielu z nich mamy OC najemcy wyłącznie w zakresie ryzyk fundamentalnych, takich jak pożar czy zalanie – tłumaczy Ewa Wielgórska.

Jak wyjaśnia, w przypadku uszkodzeń wyposażenia taka polisa bardzo często nie zadziała.

– Rzadkością są również polisy z ochroną czynszu w sytuacji, gdy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania w wyniku awarii. To są bardzo istotne kwestie, gdy np. mamy gości i musimy ich relokować do innego lokalu – zauważa ekspertka.

