Nowy dodatek z ZUS już w maju! Tysiące osób dostaną wyrównanie

W maju 2025 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń wypłacanych przez ZUS, a także reform w służbie zdrowia i na rynku pracy. 1 maja ZUS rozpoczął wypłatę dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to będzie przekazywane wraz z rentą socjalną, z wyrównaniem od stycznia 2025 roku. Za styczeń i luty wynosi ono 2520 zł brutto, a od marca wzrosło do 2610,72 zł brutto. Z dodatku ma skorzystać około 130 tysięcy osób.

Zmiany w rejestracjach wizyt u lekarzy

Równolegle ruszył nowy program profilaktyczny "Moje zdrowie", który zastąpił wcześniejszą "Profilaktykę 40 plus". Program ten umożliwia osobom w wieku od 20 do 49 lat korzystanie z badań nie częściej niż raz na pięć lat, a osobom starszym – co trzy lata.

Nowością są również zmiany w systemie rejestracji wizyt u lekarzy specjalistów. Od maja poradnie i przychodnie mają obowiązek publikowania harmonogramów dostępnych terminów wizyt. Zmiany wprowadzono początkowo dla specjalistów z zakresu urologii i neurologii, a od 15 maja obejmą też nefrologię i okulistykę. Dodatkowo pacjenci będą otrzymywać przypomnienia SMS o zaplanowanych wizytach i badaniach.

Wzrost zasiłku dla bezrobotnych

Kolejne planowane zmiany dotyczą zasiłków dla bezrobotnych. Choć ustawa miała zacząć obowiązywać w maju, nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Gdy to nastąpi, zasiłek ma wzrosnąć do 100 proc. podstawy dla osób z najkrótszym stażem. Nowe przepisy pozwolą też rejestrować się w dowolnym urzędzie pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania, a urzędy wdrożą dodatkowe programy wsparcia.

Zmiany planowane były również w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Nowe regulacje mają nałożyć obowiązek zawierania pisemnych umów i przekazywania ich kopii do właściwych instytucji jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Przewidziano też surowsze kary za nielegalne zatrudnianie – od 3 tys. do nawet 50 tys. zł. Na wejście w życie tych przepisów również trzeba poczekać na ich publikację.

Czytaj też:

Miesiąc pracy i 1878 zł emerytury? To tylko pozornie takie prosteCzytaj też:

Rewolucja w składkach emerytalnych. Bezdzietni zapłacą więcej?