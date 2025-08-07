Mężczyźni zapominają o należnym im świadczeniu. Liczby nie kłamią

Wraz z początkiem lipca ruszyły wypłaty tzw. renty wdowiej. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

ZUS podsumowuje miesięczne wypłaty renty wdowiej wskazując, że do tej pory wypłacono środki 755,2 tys. osób na łączną kwotę 2 mld 433 mln zł. Od 1 lipca do świadczeniobiorców trafiło dodatkowo 264,4 mln zł – podaje ZUS. Średnia kwoty renty wdowiej to 353,94 zł miesięcznie.

Renta wdowia głównie dla pań

Jak informuje ZUS, dotychczas wpłynęło ok. 1 mln 80 tys. wniosków o rentę wdowią. Instytucja zwraca uwagę, że aż 88 proc. dokumentów złożyły kobiety.

Okazuje się zatem, że o nowe świadczenie rzadko występują wdowcy. Już kilka miesięcy przed uruchomieniem wypłat ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apelowała do mężczyzn o zainteresowanie rentą wdowią. – Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować, udać się do ZUS – mówiła w „Porannej rozmowie RMF FM" szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, bądź w tradycyjnej formie papierowej (wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą).

ZUS obsługuje większość, bo ok. 90 proc. wszystkich rent wdowich. Inne organy emerytalno-rentowe, które przyjmują wnioski, to: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) oraz Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

