Renta wdowia pod lupą. Rząd wprowadza zmiany po cichu

Rząd po cichu podjął decyzję, która wpłynie na przyszłoroczne wypłaty renty wdowiej. W 2026 r. limit dochodowy uprawniający do łączenia emerytury z rentą rodzinną zostanie podniesiony. Obecnie wynosi on 5634 zł brutto i stanowi jedną z głównych barier, przez które część seniorów nie kwalifikuje się do nowego świadczenia.

Obowiązujący limit

W lipcu, pierwszym miesiącu wypłat, dodatkowe pieniądze z renty wdowiej trafiły na konta ponad 755 tys. osób. Łącznie ZUS wypłacił aż 264 mln zł. Gdyby nie obowiązujący limit, ta kwota mogłaby być znacznie wyższa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, limit renty wdowiej podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Rząd przyjął już rozporządzenie, które określa wskaźnik waloryzacji na 2026 r. Co istotne, nie poinformowano o tym publicznie – nie było komunikatu ani rzecznika rządu, ani służb prasowych. Z dokumentu opublikowanego w Dzienniku Ustaw wynika, że wskaźnik wyniesie 4,9 proc. – minimalna wartość dopuszczalna przez prawo, wynikająca z inflacji i 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.

Jeśli prognozy się potwierdzą, od marca 2026 r. limit renty wdowiej wzrośnie do 5910 zł brutto. To jednak nie przełoży się na wyższe wypłaty, a jedynie zapobiegnie ich utracie przez część seniorów. W opinii wielu z nich, limit powinien być znacznie wyższy – pierwotna wersja projektu zakładała jego powiązanie z trzykrotnością przeciętnej emerytury, co obecnie dawałoby około 12 tys. zł brutto.

Kontrowersyjne zasady

Nie tylko limit budzi kontrowersje. Problemem jest również kryterium wieku. Aby uzyskać świadczenie, kobieta musi owdowieć po 55. roku życia, a mężczyzna po 60. roku życia. Ten warunek bywa uznawany za dyskryminujący – sprawa już trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Renta wdowia pozwala łączyć własną emeryturę i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie jedno ze świadczeń wypłacane jest w pełnej wysokości, drugie – w 15 proc. Od 2027 r. ten udział wzrośnie do 25 proc. Rząd nie wyklucza dalszych zmian, ale dopiero po ocenie programu zaplanowanej na 2028 r.

