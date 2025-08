200 tys. seniorów wciąż bez decyzji. Co zrobi ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę rent wdowich. Do tej pory świadczenie trafiło już do ponad 715 tys. osób. Od stycznia 2025 roku do ZUS wpłynęło ponad milion wniosków, a łączna liczba wydanych decyzji przekroczyła 800 tys. Część z nich – około 88 tys. – zakończyła się odmową. Oznacza to, że wciąż blisko 200 tys. osób czeka na rozstrzygnięcie swojej sprawy.

Renta wdowia

Renta wdowia to świadczenie, które średnio zwiększa miesięczne dochody seniorów o około 355 zł brutto. Wypłaty realizowane są elastycznie – nie tylko w tradycyjnych terminach, takich jak 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca, ale również w pozostałe dni. ZUS zapewnia, że ten model będzie kontynuowany również w sierpniu, aby przyspieszyć wypłatę nowo przyznanych świadczeń.

Osoby, które złożyły wniosek do 31 lipca i spełniły wszystkie wymagania na dzień 1 lipca, mogą otrzymać wypłatę już w sierpniu, z wyrównaniem od poprzedniego miesiąca. Najczęściej wybieranym wariantem jest ten, w którym 100 proc. stanowi renta rodzinna, a 15 proc. emerytura własna. Seniorzy mogą jednak zmieniać decyzję i składać nowy wniosek, jeśli chcą skorzystać z innej opcji. ZUS zachęca do kontaktu z doradcami, którzy pomagają dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

W około 10 proc. przypadków ZUS odmówił przyznania świadczenia. Najczęstszą przyczyną jest zbyt wysokie obecne świadczenie – jeśli przekracza trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł, renta wdowia nie przysługuje. Inne powody to brak prawa do jednego z dwóch świadczeń lub zbyt krótki czas między nabyciem prawa do renty rodzinnej a osiągnięciem wieku emerytalnego.

ZUS odmawia

Rzadziej odmowy wynikają z zawarcia nowego małżeństwa, braku wspólności majątkowej do dnia śmierci małżonka lub niespełnienia warunku wieku. ZUS ma prawo do weryfikacji sytuacji uprawnionych, także pod kątem aktualnego stanu cywilnego.

Pomimo złożoności niektórych przypadków, które wymagają weryfikacji danych archiwalnych, proces przyznawania rent wdowich przebiega zgodnie z planem.

