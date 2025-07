Nawet milion złotych wsparcia. Sprawdź, czy możesz zyskać

Od 14 sierpnia 2025 roku rusza nabór do pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapowiadanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach pracodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt wynosi milion złotych, a limit przypadający na jednego pracownika objętego programem to 20 tys. zł.

Testowy program

Program ma charakter testowy i ma pozwolić sprawdzić, jak w różnych organizacjach sprawdzi się model krótszego czasu pracy. Udział w nim jest dobrowolny, a wnioski można składać do 15 września 2025 r. Zgodnie z zapowiedziami resortu, lista projektów zakwalifikowanych do realizacji zostanie opublikowana najpóźniej 15 października.

W pilotażu mogą wziąć udział podmioty z sektora prywatnego i publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy związki zawodowe. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy, zatrudnianie minimum 75 proc. pracowników na umowach o pracę i objęcie programem przynajmniej połowy zespołu. Dodatkowo firma musi utrzymać zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. oraz nie obniżać wynagrodzeń i warunków pracy osób biorących udział w projekcie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać przez specjalny generator. Do dokumentacji trzeba dołączyć projekt pilotażowy z opisem, celami, założeniami oraz wskaźnikami efektów, a także oświadczenia potwierdzające m.in. brak zaległości wobec pracowników, urzędów skarbowych czy ZUS.

Realizacja programu została podzielona na trzy etapy. Pierwszy potrwa do końca 2025 r. i obejmuje przygotowanie organizacyjne. Drugi – zasadniczy – rozpocznie się 1 stycznia 2026 r. i potrwa rok. Trzeci etap to podsumowanie i ocena wyników – zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 r., kiedy to uczestnicy muszą przedłożyć sprawozdania oraz ankiety ewaluacyjne.

