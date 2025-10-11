Czternastka dla wybranych. Ci seniorzy muszą zwrócić świadczenie

Czternasta emerytura to specjalny dodatek do świadczeń, który został wprowadzony w 2021 roku. W 2025 roku wyjściowa kwota czternastki wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli tyle samo co obecna wysokość minimalnej emerytury. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o blisko 100 zł.

ZUS wypłacił czternastki

W przypadku tych seniorów, którzy mają przyznane świadczenie w wysokości 2900 zł brutto (lub większe) wysokość czternastki jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Aby otrzymać 14. emeryturę, seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Świadczenie wpływa na ich konta z urzędu wraz z wrześniowymi przelewami z ZUS. Pod koniec września czternastki trafią też do osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

ZUS przekazał, że w tym roku na wypłatę czternastek przeznaczono 7,6 mld złotych. Przelewy trafiły na konta 6,5 mln seniorów.

Czternasta emerytura. Ci seniorzy będą musieli zwrócić pieniądze

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy będą mogli się cieszyć z dodatkowych pieniędzy. Ci, którym niesłusznie przyznano czternastkę, będą musieli zwrócić świadczenie. Taki obowiązek nakłada ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której art. 84 mówi wprost, że „osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie”.

W grupie seniorów, którzy muszą zwrócić świadczenie, znalazły się m.in. osoby, którym zawieszono prawo do świadczeń (do takiej sytuacji dochodzi, jeśli emeryt dorabiał powyżej ustalonego progu). Próg od 1 września wynosi 11 373,3 zł brutto. Wcześniej było to 11 651 zł brutto.

Co więcej, do zwrotu czternastek będą także zobowiązani ci, którzy na dzień 31 sierpnia nie mieli prawa do świadczenia, z tytułu którego wypłacono dodatkowe pieniądze lub nie przysługiwała im wypłata tego świadczenia. Możliwe są również przypadki wypłacenia niewłaściwej kwoty świadczenia.

