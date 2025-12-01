Renta wdowia już dla 40-latków? Polacy zabrali głos

Dziś mija 11 miesięcy od wprowadzenia nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Wypłaty świadczenia ruszyły w lipcu. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory rentę wdowią otrzymało blisko milion uprawnionych. Osoby te wzbogaciły się średnio o ok. 350 zł miesięcznie.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Od początku funkcjonowania świadczenia duże kontrowersje budzi kryterium wieku, gdyż wyklucza z pomocy osoby, które straciły małżonka w wieku 40-50 lat. Wiele z tych osób nadal ponosi koszty związane z wychowaniem dzieci.

Do prezydenta trafiła petycja ws. zmian zasad przyznawania renty wdowiej. Jej autorka podkreśla, że obecna regulacja jest „dyskryminująca”, ponieważ odbiera wsparcie osobom, których małżonkowie zmarli „zbyt wcześnie”. Wnioskodawczyni apeluje do prezydenta o inicjatywę ustawodawczą znoszącą lub modyfikującą kryterium wiekowe.

Polacy chcą zmian w rencie wdowiej

Postulowanych zmian chcą Polacy, czego dowodzi sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy renta wdowia powinna być przyznawana osobom, które owdowiały wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego?", 54,6 proc. odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 16,4 proc. ankietowanych, a 29 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Z badania wynika, że za zmianami częściej opowiadają się kobiety – 58,5 proc. wobec 50,5 proc. po stronie mężczyzn.