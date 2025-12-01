Lidl idzie na całość. Rozdaje masło popularnej marki

W pierwszym dniu grudnia na klientów Lidla czeka darmowe masło. Sieć przygotowała specjalną promocję, w ramach której klienci mogą skorzystać z oferty „2+1 gratis”. Oznacza to możliwość zdobycia jednej kostki masła całkowicie za darmo przy zakupie dwóch kolejnych.

Promocja została zaplanowana jako akcja jednorazowa – potrwa wyłącznie 1 grudnia. Kto przegapi tę datę, będzie musiał zapłacić już standardową cenę.

Darmowe masło w Lidlu

Aktualna promocja obejmuje konkretny produkt – masło ekstra Łaciate w kostkach po 200 g. Klienci, którzy zdecydują się na zakup trzech kostek w jednej transakcji, zapłacą tylko za dwie – trzecia zostanie naliczona jako gratis przy kasie.

Biorąc pod uwagę regularną cenę jednej kostki wynoszącą 7,99 zł, realna oszczędność na całej transakcji to niemal 8 zł. Przy rosnących kosztach codziennych zakupów taka oferta może znacząco odciążyć budżet domowy, zwłaszcza dla rodzin lub osób regularnie wykorzystujących masło w gotowaniu i pieczeniu.

Obowiązują limity

Poniedziałkowa promocja obowiązuje z jasno określonymi ograniczeniami. Każdy klient może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu 2+1, co oznacza zakup trzech kostek – w tym jednej gratis – w jednej transakcji dokonanej tego samego dnia.

Aby oferta została aktywowana przy kasie, konieczne jest posiadanie karty lojalnościowej Lidl Plus lub zainstalowanie bezpłatnej aplikacji mobilnej sieci. Brak jej zeskanowania spowoduje naliczenie masła po regularnej cenie, a gratis nie zostanie uwzględniony

Co warto wiedzieć o promocji?

Osoby planujące skorzystanie z okazji powinny pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

promocja obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 1 grudnia,

oferta dotyczy wyłącznie masła ekstra Łaciate 200 g,

mechanizm zakupu to „2+1 gratis”,

limit to maksymalnie 3 kostki na jednego klienta dziennie,

konieczne jest posiadanie karty lub aplikacji Lidl Plus.

