Między trendem a wartością. Jak zmienia się rynek nieruchomości w Polsce

Wielu deweloperów próbuje nadążyć za oczekiwaniami wymagających klientów, jednak często kończy się to powielaniem trendów, powierzchownymi zabiegami i ofertą, w której trudno odróżnić deklarowane „premium” od faktycznej klasy.

Na tapet bierzemy Angel Poland Group, markę, która od 22 lat konsekwentnie tworzy segment luksusowych nieruchomości, co ciekawe – zanim rynek w ogóle zaczął go tak definiować. Od 2004 roku Grupa konsekwentnie, w sposób przemyślany i butikowy, buduje jakość, która jak magnes przyciąga klientów. Jej DNA, zespół ekspertów z wizją i międzynarodowym doświadczeniem oraz autorskie podejście do projektowania gromadzi lojalnych klientów i najlepszych inwestorów.

Wyniki sprzedażowe to potwierdzają: 30 proc. przedsprzedaży w dwa tygodnie w ramach Angel Membership Club jest standardem, który świadczy o zaufaniu do marki. Klienci na początkowym etapie kupują wizję i obietnicę stylu życia, ale już pierwszy kontakt z ukończonym projektem wywołuje ten charakterystyczny moment „zatrzymania”, świadczący o tym, że klient obcuje z jakością, którą rzadko spotyka się na rynku. Angel Poland Group od lat realizuje projekty, przy których nawet konkurencja zadaje sobie pytanie: „Jak oni to robią?” – dlatego postanowiliśmy to sprawdzić.

Luksus jak w Hermès – wizja ponad kompromisami

Fenomen Angel Poland zaczyna się od wizji, która od 2004 roku jest realizowana z tą samą konsekwencją, jaka charakteryzuje najbardziej wymagające marki świata. Podobnie jak Hermès nie tworzy produktów „dla mas”, lecz dopracowane w każdym detalu dzieła,

Angel tworzy projekty autorskie, w których metraż nie jest produktem, ale narzędziem do kreowania stylu życia.

To dlatego kolejne inwestycje natychmiast stają się ikonami i tworzą własny mikroświat, do którego klienci chcą przynależeć. – Dla zamożnych nabywców nieruchomość przestała być produktem. Stała się doświadczeniem, które ma wzmacniać jakość życia. Klient premium szuka nie tylko pięknych wnętrz, ale prywatności, bezpieczeństwa, estetyki i stylu życia, który dany adres potrafi mu zapewnić. W tym kontekście inwestycje Angel precyzyjnie odpowiadają na nowe wymagania: łączą topową lokalizację, architekturę, ponadczasowy design i elementy, które budują długofalową wartość. To luksus dyskretny, codzienny i głęboko odczuwalny – mówi Dominika Hofman, ekspertka Premium Client Experience, założycielka MOMCLE.

Miejsca, które stają się ikonami

Projekty Angel nie tylko podnoszą prestiż adresów. One tworzą trendy, podobnie jak globalne marki, które zmieniają sposób, w jaki ludzie chcą mieszkać, podróżować i doświadczać luksusu. Przykładem jest Stradom House Autograph Collection w Krakowie, hotel, który błyskawicznie stał się najbardziej luksusowym obiektem miejskim w Polsce, nagrodzony Kluczem Michelin, odpowiednikiem gwiazdki Michelin w gastronomii. To miejsce, o którym mówi cała Polska.

We Wrocławiu ukończono właśnie THE UPPER HOUSE BY ANGEL, SPEKTAKULARNY BUDYNEK z podniebnymi penthouse’ami, prywatnymi strefami wellness i usługami na poziomie 5*.

Architektura i koncept residential urban resort stają się nowym standardem w mieście, wyznaczając kierunki luksusowego mieszkalnictwa w hotelowym stylu. Angel tworzy miejsca, które w naturalny sposób stają się viralowe: modne, rozpoznawalne i natychmiast pożądane.

Ponadczasowość Angel, czyli wartość, która rośnie

Inwestycje Angel, podobnie jak projekty Chanel czy Hermès, które z roku na rok zyskują na wartości, nie starzeją się, lecz budują trwały kapitał. Na rynku wtórnym ceny ich apartamentów osiągają wzrosty na poziomie nawet 200 proc., przy minimalnej ich dostępności. Właściciele rzadko decydują się na sprzedaż, bo wiedzą, że mają produkt, który daje im zarówno prestiż, jak i stabilność inwestycyjną.

– Cena jest odzwierciedleniem tego, jak chcemy się czuć i do czego chcemy przynależeć. Jeśli nabywca ma poczucie, że wybiera miejsce, które będzie źródłem stabilnej wartości na lata, decyzja o wyższej cenie staje się naturalna. Produkty luksusowe tworzą kapitał emocjonalny i wizerunkowy, który jest równie ważny jak kapitał finansowy. To połączenie emocji i twardych danych ma ostateczny wpływ na to, w co decydujemy się inwestować – mówi Dominika Hofman.

A to Z Service – pełna kontrola nad jakością

Angel Poland jako jedna z pierwszych marek premium zrozumiała, że luksus to nie tylko piękna forma, ale pełna kontrola nad procesem. Podobnie jak Bentley nadzoruje każdy etap powstawania samochodu,

grupa Angel Poland prowadzi inwestycję od pierwszego szkicu do wieloletniego zarządzania nieruchomością.

Tak powstała filozofia A to Z Service i Angel Management, który jest gwarantem, że każdy budynek zachowa standard premium nie przez rok, lecz przez dekady.

Relacja z klientem? Ekskluzywna, osobista, długoterminowa

Klienci Angel wracają, polecają markę bliskim, powierzają zespołowi wybór kolejnych inwestycji. To relacja charakterystyczna dla światowych marek luksusowych, gdzie zaufanie i bezpośredni kontakt są podstawą doświadczenia. Angel nie buduje tej relacji chwilową modą na „client experience”, bo to naturalny efekt sposobu pracy opartego na zrozumieniu, intuicji i głębokiej trosce o klienta premium.

Grupa wyznacza kierunki dla całej branży: tworzy prestiżowe lokalizacje, kreuje trendy architektoniczne i inwestycyjne, buduje społeczności oraz podnosi standardy obsługi. To marka, która funkcjonuje w tej samej filozofii co najbardziej prestiżowe brandy świata: jakość ponad wszystko, autentyczność, ponadczasowość i długofalowa wartość.

– Analizując marki luksusowe, porównując je do brandów światowych, rzeczywiście

Angel rozwija projekty według filozofii, która dziś staje się wzorem rynku: jakość, prawdziwa użyteczność, piękno, które nie jest krzykliwe, i absolutna konsekwencja.

Wraz z dojrzewaniem rynku tylko takie marki zyskują na znaczeniu – podsumowuje Dominika Hofman. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że gdy sezonowe trendy wyczerpią swój potencjał, rynek podda się naturalnej weryfikacji i na scenie zostaną tylko ci, którzy luksus traktują nie jako chwilowy efekt, lecz jako długofalowy, konsekwentny proces.