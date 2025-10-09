Nocą zarobisz więcej. Sprawdź stawki i limity odpraw na 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany ważne dla pracowników i pracodawców. Nowy rok przynosi wyższą płacę minimalną, korekty w wymiarze czasu pracy oraz wyższe dodatki za pracę w nocy. Aktualizacje dotyczą także maksymalnych odpraw pieniężnych.

Czas pracy

Wymiar czasu pracy 2026. W przyszłym roku etatowcy przepracują więcej niż w 2025 r. Łącznie zaplanowano 2008 godzin i 251 dni pracy, przy 114 dniach wolnych oraz 13 świętach. W kalendarzu przewidziano również dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę (uwzględnione w sierpniu i grudniu).

Dodatek za pracę w nocy 2026. Wysokość dodatku rośnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Przy 4806 zł brutto od stycznia 2026 r. stawki dodatku za 1 godzinę pracy nocnej wyniosą:

Styczeń: 6,01 zł , Luty: 6,01 zł , Marzec: 5,46 zł , Kwiecień: 5,72 zł ,

, , , , Maj: 6,01 zł , Czerwiec: 5,72 zł , Lipiec: 5,22 zł , Sierpień: 6,01 zł ,

, , , , Wrzesień: 5,46 zł, Październik: 5,46 zł, Listopad: 6,01 zł, Grudzień: 6,01 zł.

Odprawy pieniężne 2026. Przy zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy obowiązuje limit wysokości odprawy – nie może on przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to maksymalnie 72 090 zł w 2026 r. (dla porównania w 2025 r. było to 69 990 zł).

Płaca minimalna

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa. Od 1.01.2026 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4 806,00 zł, a minimalna stawka godzinowa do 31,40 zł (w 2025 r.: 4 666,00 zł i 30,50 zł). W pierwszym roku pracy minimalne wynagrodzenie jest równe ogólnej stawce, czyli również 4 806,00 zł od 2026 r.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy. W 2026 r., podobnie jak w latach ubiegłych, czas pracy będzie rozliczany w okresach 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12-miesięcznych, z dostosowaniem do kalendarza świąt i dni wolnych.

Podsumowując: 2026 r. to więcej dni pracy, wyższe minimalne stawki, wyższe dodatki nocne oraz zaktualizowane limity odpraw. Warto z wyprzedzeniem dostosować grafiki, budżety płacowe i regulaminy pracy do nowych wskaźników.

