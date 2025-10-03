Co czwarte CV trafia do kosza. Alarmujący raport z rynku pracy

Raport „Rekrutacyjne KPI 2025” to trzecia edycja analizy przygotowanej przez eRecruiter i Great Digital. Publikacja została opracowana na podstawie danych z systemu eRecruiter pochodzących z okresu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Analizie poddano ponad 10,5 miliona aplikacji przesłanych w odpowiedzi na blisko 126 tysięcy projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez ponad 2500 firm z 25 branż.

Okazuje się, że w pierwszej połowie 2025 roku kandydaci na ofertę pracy czekali dłużej niż w poprzednim półroczu. Średni czas od momentu wysłania CV do otrzymania propozycji zatrudnienia wyniósł 22 dni, co oznacza wzrost o 3 dni. Mimo to, całkowity czas potrzebny na zatrudnienie pracownika pozostał na stabilnym poziomie.

Twórcy raportu wskazują, że choć organizacje dłużej podejmują decyzję o złożeniu oferty, to pozostałe etapy rekrutacji nie uległy znaczącym zmianom. W pierwszej połowie tego roku średnie wyniki kształtowały się następująco:

Time to Offer (czas od aplikacji do złożenia oferty): 22 dni,

Time to Hire (czas od aplikacji do zatrudnienia): 35 dni,

Time to Fill (czas od aktywacji projektu rekrutacyjnego do złożenia oferty z perspektywy firmy): 50 dni.

Dwa ostatnie wskaźniki pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do drugiej połowy 2024 roku.

Co czwarte CV nie jest nawet otwierane

Z perspektywy kandydatów kluczowy jest czas reakcji rekrutera. Raport pokazuje, że od wysłania dokumentów do ich otwarcia przez rekrutera mija średnio 9 dni.

Niepokoić może fakt, że aż 28 proc. aplikacji pozostaje nieotwartych. To oznacza, że CV co czwartej osoby poszukującej pracy nigdy nie jest przeglądane.

– Czas reakcji ma nie tylko praktyczne, ale i emocjonalne znaczenie dla osób poszukujących pracy. Kandydaci często aplikują na wiele ofert jednocześnie, dlatego opóźnienia w komunikacji mogą prowadzić do utraty zaufania do potencjalnego pracodawcy. Szybka, nawet automatyczna odpowiedź potwierdzająca otrzymanie aplikacji, buduje poczucie szacunku i transparentności. To szczególnie ważne w przypadku młodszych pokoleń, dla których sprawne i otwarte procesy rekrutacyjne są wyznacznikiem profesjonalizmu firmy. Z perspektywy HR warto pamiętać, że każda interakcja z kandydatem to okazja do budowania wizerunku marki pracodawcy. Nawet krótka informacja zwrotna w ciągu 24–48 godzin może znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy jako rzetelnej i dbającej o relacje – komentuje Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.

Procesy rekrutacyjne znacznie różnią się w zależności od branży. Najszybciej ofertę pracy otrzymują kandydaci w sektorze usług oraz w organizacjach rządowych – średnio już po 10 dniach. Na drugim biegunie znajdują się organizacje non-profit, gdzie na decyzję trzeba czekać aż 38 dni.

