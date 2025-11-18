Właściciel TVN na sprzedaż? Nowy faworyt z Arabii Saudyjskiej wchodzi do gry

Amerykańskie media donoszą, że Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. TVN, może zmienić właściciela jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Nowym faworytem w wyścigu o przejęcie koncernu ma być saudyjski fundusz inwestycyjny PIF, który rozważa zakup firmy wspólnie z medialno-telekomunikacyjnym gigantem Comcast.

Saudyjski fundusz

Portal Puck News informuje, że prezes Comcastu Brian Roberts miał udać się na Półwysep Arabski, aby rozmawiać z przedstawicielami Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej o wspólnej ofercie dla Warner Bros. Discovery. Szef Comcastu odwiedził także powstające miasto rozrywki Qiddiya, gdzie budowane są parki związane z marką Universal.

Fundusz PIF zarządza aktywami sięgającymi blisko 1 bln dol. We wrześniu Saudyjczycy uczestniczyli w konsorcjum, które przejęło producenta gier Electronic Arts za 55 mld dol. Teraz mają zostać jednym z kluczowych graczy w walce o WBD.

Jak podaje IBTimes.com, oferty na zakup Warner Bros. Discovery mają zostać złożone do 20 listopada. Dotychczas Paramount Skydance proponował od 22 do 24 dol. za akcję, co zostało uznane przez WBD za kwotę zbyt niską. Zastrzeżenia wobec transakcji zgłosiła także Amerykańska Gildia Scenarzystów.

Potencjalne przejęcie WBD przez Paramount Skydance budzi pytania o przyszłą linię redakcyjną CNN czy TVN24. Paramount Skydance kontroluje rodzina Ellisonów, powiązana z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Gospodarz Białego Domu niedawno chwalił konserwatywną szefową CBS News. Według spekulacji, jeśli Ellisonowie będą zdeterminowani, mogą podnieść ofertę nawet do 30 dol. za akcję.

W licytację części aktywów WBD ma włączyć się również Netflix. Ten scenariusz wywołuje jednak obawy antymonopolowe. Kongresmen Darrell Issa zwraca uwagę, że taki podmiot skupiałby w swoich rękach studia filmowe oraz marki Harry Potter i DC Comics.

Media za oceanem wskazują, że Comcast potrzebuje silnego partnera finansowego i może nim być właśnie arabski PIF. Nie jest jasne, czy chodzi o przejęcie całego koncernu, czy jedynie części filmowo-streamingowej. Jeśli żadna propozycja nie zadowoli WBD, brany jest pod uwagę scenariusz podziału na dwie spółki: Warner Bros. (HBO Max, studia filmowe) oraz Discovery Global (m.in. Discovery Channel, TVN i inne stacje linearne).

Comcast

Comcast, działający od 1963 r. (początkowo jako American Cable Systems), dziś świadczy usługi internetu, telewizji kablowej i telefonii w USA pod marką Xfinity. W Wielkiej Brytanii i Włoszech jest właścicielem platform cyfrowych Sky i Sky Italia, a niedawno sprzedał Sky Deutschland grupie RTL za 175 mln dol.

Do Comcastu należy też NBCUniversal, posiadający sieć NBC i liczne kanały tematyczne. W związku ze spadkiem wartości telewizji linearnej zarząd firmy zdecydował o wydzieleniu spółki Versant, do której trafią m.in. USA Network, MSNBC, CNBC i Golf Channel.

W Polsce NBCUniversal jest właścicielem kanałów E! Entertainment, 13 Ulica i Sci Fi. Comcast jest również współwłaścicielem platformy streamingowej SkyShowtime, tworzonej razem z Paramount Skydance. Według portalu Deadline.com, obie firmy zainwestowały w serwis co najmniej 1 mld dol. W 2024 r. SkyShowtime wypracował 275 mln euro przychodu, jednak strata była niemal dwukrotnie wyższa.

Czytaj też:

To oni mają kupić TVN. Trump wskazał koncernCzytaj też:

TVN z nowym właścicielem? Paramount Skydance celuje w WBD