To oni mają kupić właściciela TVN. Trump wskazał koncern

Koncern medialny Warner Bros. Discovery, który jest właścicielem stacji TVN ogłosił, że analizuje możliwości sprzedaży. W komunikacie podkreślono, że „zarząd koncernu rozpoczął oficjalny przegląd strategicznych alternatyw po to, żeby zwiększyć korzyści dla akcjonariuszy oraz w pełni wykorzystać potencjał aktywów”.

Szef WBD David Zaslav tłumaczył, że ta decyzja to odpowiedź na liczne oferty kupna całej spółki lub jej części.

To oni mogą kupić właściciela TVN

Te doniesienia wywołały falę spekulacji na temat potencjalnych nabywców. Stacja CNBC podała, że wśród zainteresowanych zakupem koncernu znalazły się m.in. Netflix i Comcast. Swoją ofertę miał również złożyć Paramount Skydance. Firma należy do Davida Ellisona, syna miliardera Larry’ego Ellisona. Szef firmy Oracle jest w gronie dobrych znajomych Donalda Trumpa.

Poprzednia fuzja wywołała falę kontrowersji, ponieważ przejęcie Paramount przez Skydance nastąpiło po zawarciu ugody i wypłaceniu 16 milionów dolarów na konto fundacji Donalda Trumpa. Wcześniej amerykański prezydent oskarżył stację CBS o manipulowanie wywiadu z Kamalą Harris.

Według nieoficjalnych informacji pierwsza oferta złożona przez Paramount Skydance miała zostać odrzucona przez kierownictwo Warner Bros. Discovery. Powód? Proponowaną sumę około 60 mln dolarów za zakup spółki uznano za niewystarczającą.

Trump wskazał, kto ma kupić Warner Bros. Discovery

Tymczasem z ustaleń „New York Post” wynika, że to nie oznacza odrzucenia spółki Davida Ellisona. Zdaniem dziennikarzy administracja Donalda Trumpa ma wysyłać jasne sygnały, że preferuje Paramount Skydance jako głównego kandydata do przejęcia Warner Bros. Discovery.

Z kolei pozostałe firmy, które chciałby przejąć WBD, mogłyby napotkać przeszkody postawione przez urzędy regulacyjne albo wręcz nie uzyskać zgody na transakcje.

Czytaj też:

Awantura na antenie TVN24, „zapalnikiem” burza ws. Kornhauser-Dudy. „Niesamowity skandal”Czytaj też:

Gosek wściekł się po słowach Schnepf. Wymowna reakcja