Polacy wymownie w sondażu dla „Wprost". Jest głos z rządu

Pod koniec ubiegłego tygodnia redakcja „Wprost" opublikowała sondaż przeprowadzony na zlecenie naszej redakcji przez pracownię SW Research. Poprosiliśmy Polaków o wskazanie najlepszego marszałka Sejmu ostatnich 20 lat. Pod uwagę brani byli politycy, którzy pełnili ten urząd minimum rok: Marek Jurek, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Marek Kuchciński, Elżbieta Witek, Szymon Hołownia.

Uczestnicy sondażu najczęściej wymieniali ustępującego marszałka Sejmu. Szymon Hołownia uzyskał 21,2 proc. wskazań i zdecydowanie wyprzedził swoich poprzedników.

„I słusznie". Pełczyńska-Nałęcz o sondażu dla „Wprost"

Wyniki sondażu przeprowadzonego dla „Wprost" skomentowała dziś w audycji „Trzy pytania na koniec dnia" w Radiu Zet Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, a zarazem I wiceprzewodnicząca Polski 2050.

– I słusznie (że Szymon Hołownia został uznany najlepszym marszałkiem Sejmu ostatnich 20 lat – red.), dlatego że naprawdę Szymon Hołownia postawił tę poprzeczkę bardzo wysoko. Mam nadzieję, że będzie to w stopniu jak największym kontynuowane. Otworzył Sejm dla ludzi, odsunął barierki nie tylko fizycznie, ale realnie, ilość odwiedzających, wydarzeń w tym Sejmie (jest) bezprecedensowa. No i niesamowita rewolucyjna zmiana – konsultacje społeczne ustaw – mówiła w Radiu Zet Pełczyńska-Nałęcz.

Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się poprzedniczka Hołowni Elżbieta Witek (11,3 proc.). Na najniższym stopniu podium znalazł się Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu w latach 2007-2010 (9,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli Ewa Kopacz (6,1 proc.), Grzegorz Schetyna i Marek Jurek (po 5,2 proc.). Najmniej wskazań uzyskał Marek Kuchciński (2,2 proc.). Co piąty badany udzielił odpowiedzi „żaden z powyższych", a 18 proc. badanych nie potrafiło wskazać najlepszego marszałka ostatnich 20 lat.

