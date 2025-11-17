Złe wieści ws. bonu senioralnego. Wymowne słowa ministra

Od przeszło roku trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Ma to być wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć. Co istotne, bon nie będzie wypłacany w formie gotówki.

Bon senioralny później niż zapowiadano

Jeszcze w zeszłym miesiącu ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz ogłosiła, że projekt ustawy dotyczący bonu senioralnego „powinien być przyjęty pod koniec tego roku i zafunkcjonować od nowego roku". Jak jednak informował przed tygodniem „Fakt", termin ten jest zagrożony. Ma to związek z faktem, iż projekt w obecnym kształcie budzi wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji, a opinia tej instytucji jest kluczowa.

Projekt jest obecnie na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. I nawet gdyby został przyjęty przez rząd w listopadzie, potem musi się nim zająć jeszcze Sejm i Senat. By ustawa weszła w życie, musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta. Wszystko to musiałoby się wydarzyć do 31 grudnia br.

Na to, że bon senioralny nie wejdzie wraz z początkiem 2026 roku jasno wskazują słowa Macieja Berka. Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu przyznał w programie "Polityczny WF z gościem" w Polsat News, że projekt "na pewno nie będzie przyjęty przez parlament w tym roku". Berek podkreślił, że kształt projektu " wymaga jeszcze modyfikacji".

– Ten projekt pani ministra dopiero doprowadza do etapu takiego, żebyśmy mogli go rozpatrzyć na komitecie – powiedział minister.

Berek przyznał, że chciałby, aby projekt trafił trafił do komitetu w wersji gotowej jeszcze w tym roku. – Potrzebujemy go jeszcze w tym roku, żeby móc go procedować w parlamencie w pierwszej części pierwszego kwartału – powiedział minister.

Projektu zakłada, że maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego ma wynieść 2150 zł brutto, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 roku. W pierwszej kolejności bon ma być przyznawany osobom w wieku 80 plus. Dopiero po trzech latach programem będą objęte osoby w wieku 75 plus.

