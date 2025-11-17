Ta metoda oszczędzania wciąż kusi Polaków. Resort finansów odsłonił karty

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 6.298 mln zł. To wynik nieco gorszy niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano 6.678 mln zł. Przypomnijmy, że w sierpniu odnotowano 5.901 mln zł, a w lipcu rekordowe 8.226 mln zł (udało się wówczas przebić kwietniowy rekord, kiedy to resort sprzedał obligacje o łącznej wartości 7.366 mln zł).

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za październik wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0126) – 205,2 mln zł,

1-roczne (ROR1026) – 2.013,5 mln zł,

2-letnie (DOR1027) – 293,2 mln zł,

3-letnie (TOS1028) – 2.551,1 mln zł,

4-letnie (COI1029) – 579,8 mln zł,

10-letnie (EDO1035) – 546,9 mln zł.

W październiku – podobnie jak miesiąc wcześniej – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS (41 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.551,1 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 1-roczne – ROR (32 proc. udział) ze sprzedażą na poziomie 2.013,5 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (9 proc. udział), 10-letnie – EDO (9 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w październiku kwotę ok. 109 mln zł. To więcej niż we wrześniu, gdy było to ok. 96 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– Klienci postrzegają detaliczne obligacje skarbowe jako bezpieczny i atrakcyjny sposób pomnażania swoich oszczędności. Coraz częściej wybierają też wygodny i bezpieczny zakup przez internet. W październiku wartość środków zdeponowanych w naszych obligacjach, po raz kolejny przekroczyła poziom 6 mld złotych (6,3 mld zł), z czego większość – 63% zostało kupionych przez internet – komentuje wiceminister finansów Jurand Drop.

