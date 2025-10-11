Po wakacjach wzrost zainteresowanie tą metodą oszczędzania. „Atrakcyjny sposób pomnażania..."

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 6.678 mln zł. To wynik nieco lepszy niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano 5.901 mln zł, ale znacznie poniżej lipcowego rekordu na poziomie 8.226 mln zł (udało się przebić kwietniowy rekord, kiedy to resort sprzedał obligacje o łącznej wartości 7.366 mln zł).

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za wrzesień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1225) – 249,6 mln zł,

1-roczne (ROR0926) – 2.210,8 mln zł,

2-letnie (DOR0927) – 262,4 mln zł,

3-letnie (TOS0928) – 2.936,2 mln zł,

4-letnie (COI0929) – 541,4 mln zł,

10-letnie (EDO0935) – 382,2 mln zł.

We wrześniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS (44 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.936,2 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 1-roczne – ROR (33 proc. udział) ze sprzedażą na poziomie 2.210,8 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (8 proc. udział), 10-letnie – EDO (6 proc.), 2-letnie – DOR (4 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli we wrześniu kwotę ok. 96 mln zł. To znacznie więcej niż w sierpniu, gdy było to 67 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– Nasze obligacje postrzegane są jako atrakcyjny sposób pomnażania oszczędności. Klienci chętnie wybierają tę formę bezpiecznego lokowania swojego kapitału – od początku roku kupili obligacje detaliczne o wartości ponad 58 mld złotych, co oznacza 6,5 mld zł średniomiesięcznie – podkreśla wiceminister finansów Jurand Drop.

