Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w sierpniu. Dane mogą zaskakiwać

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 5.901 mln zł. To dane znacznie gorsze niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano 8.226 mln zł, co było najlepszym wynikiem w tym roku (udało się przebić kwietniowy rekord, kiedy to resort sprzedał obligacje o łącznej wartości 7.366 mln zł).

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za sierpień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1125) – 229,7 mln zł,

1-roczne (ROR0826) – 2.533,1 mln zł,

2-letnie (DOR0827) – 285,1 mln zł,

3-letnie (TOS0828) – 2.046,9 mln zł,

4-letnie (COI0829) – 467,4 mln zł,

10-letnie (EDO0835) – 272,2 mln zł.

W sierpniu – podobnie jak w lipcu – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (43 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.533,1 mln zł. Drugie miejsce zajmują obligacje 3-letnie – TOS z 35 proc. udziałem w strukturze sprzedaży. Na ich zakup przeznaczono 2.046,9 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (8 proc. udział w sprzedaży), 2-letnie – DOR (5 proc.), 10-letnie – EDO (5 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w sierpniu kwotę ok. 67 mln zł. To znacznie mniej niż w lipcu, gdy było to ok. 92 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

