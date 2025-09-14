Awaria płatności w Polsce. Minister finansów: przyczyny będą wyjaśnione

W sobotę, 13 września, w wielu miejscach w Polsce wystąpiły problemy z płatnościami bezgotówkowymi. Awaria dotknęła zarówno transakcji kartami, jak i BLIK-iem. Informacje o trudnościach zaczęły pojawiać się około południa, a użytkownicy zgłaszali brak możliwości płacenia w sklepach i punktach usługowych.

Awaria systemu

Pierwsze oficjalne komunikaty potwierdzające awarię pojawiły się przed godz. 14. Firma eService, jeden z największych operatorów płatności w Polsce i Europie Środkowej, poinformowała na Facebooku, że doszło do przerwy w działaniu usług. „Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu” – przekazano w oświadczeniu.

Nieco wcześniej serwis niebezpiecznik.pl ostrzegał, aby zabierać ze sobą gotówkę, ponieważ w wielu sklepach i miastach pojawiały się problemy z przyjmowaniem płatności. W krótkim czasie awaria objęła różne regiony kraju, co spowodowało duże utrudnienia dla klientów.

Koniec awarii

Około godziny 14.30 eService ogłosił, że problemy zostały usunięte, a systemy wróciły do normalnego działania. Potwierdził to również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Płatności kartami płatniczymi są przywrócone. BLIK również działa. Przyczyny awarii będą wyjaśnione” – napisał na platformie X po rozmowie ze Związkiem Banków Polskich.

Do sprawy odniósł się także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczył, że operator wdrożył działania techniczne, a główne problemy zostały zażegnane. Podkreślił, że była to awaria krótkotrwała, jednak odczuwalna dla wielu klientów.

Firma eService przypomniała, że rozlicza rocznie około 3,6 mld transakcji bezgotówkowych w 12 krajach Europy, a w Polsce obsługuje niemal co trzecią płatność. Skala działalności spółki sprawia, że każda przerwa w systemie odbija się na codziennym funkcjonowaniu milionów użytkowników.

