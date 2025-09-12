Płacisz telefonem? Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy

Alior Bank opublikował komunikat dotyczący bezpieczeństwa płatności zbliżeniowych. Bank zwraca uwagę na dynamiczny wzrost przestępstw związanych z NFC w smartfonach. Jak wynika z ESET Threat Report, w pierwszej połowie 2025 r. liczba oszustw wykorzystujących tę technologię była aż 35 razy większa niż wcześniej. To szczególnie niepokojące w sytuacji, gdy bezgotówkowe formy płatności odpowiadają już za blisko 70 proc. wszystkich transakcji.

Technologia NFC

Technologia NFC służy do bezprzewodowej wymiany danych na krótkim dystansie i umożliwia płacenie kartą, telefonem czy nawet obrączką. To wygoda, która niestety przyciąga cyberprzestępców. Według ostrzeżenia Alior Banku ataki koncentrują się głównie na dwóch momentach: podczas parowania aplikacji płatniczej z kartą oraz przy samej realizacji płatności. Ten pierwszy etap jest szczególnie atrakcyjny dla oszustów, bo pozwala szybko przejąć środki z konta ofiary.

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest phishing. Przestępcy podszywają się pod instytucje finansowe i nakłaniają do pobrania fałszywych aplikacji bankowych. Użytkownik, wprowadzając wrażliwe dane logowania lub dane karty w podstawionych formularzach, faktycznie przekazuje je atakującym, co może skutkować nieautoryzowanymi transakcjami i utratą pieniędzy.

Zasady ochrony

Alior Bank przypomina o podstawowych zasadach ochrony. Kluczowe jest unikanie instalowania nieautoryzowanych programów oraz wpisywanie danych wyłącznie w zweryfikowanych, oficjalnych miejscach. Warto na bieżąco sprawdzać historię operacji i ustawić limity płatności — to pomaga szybciej wychwycić i ograniczyć skutki ewentualnego nadużycia. Bank zwraca też uwagę na fizyczne bezpieczeństwo urządzeń mobilnych: zabezpieczenie telefonu kodem lub biometrią zmniejsza ryzyko użycia aplikacji płatniczej przez niepowołane osoby.

W razie utraty smartfona, karty lub innego nośnika płatności należy niezwłocznie zablokować urządzenie oraz zgłosić zdarzenie do banku. Szybka reakcja może zatrzymać transakcje i ograniczyć straty. Wzrost skali nadużyć opisany w raporcie ESET i podkreślony przez Alior Bank pokazuje, że ostrożność przy płatnościach zbliżeniowych staje się dziś niezbędna. Stosowanie prostych reguł — od instalowania tylko zaufanych aplikacji, przez uważną weryfikację komunikatów, po kontrolę limitów — realnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z NFC.

