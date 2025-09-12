Zła wiadomość z Santandera. Oszuści znów atakują Wasze karty płatnicze

Santander Bank Polska opublikował ważne ostrzeżenie skierowane do swoich klientów. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, cyberprzestępcy ponownie nasilili ataki, których celem są dane kart płatniczych oraz dostęp do kont. Bank apeluje o wzmożoną czujność, ponieważ oszuści posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami, mającymi wzbudzić panikę i wymusić szybkie działanie.

Podejrzane maile

Z informacji przekazanych przez Santander wynika, że przestępcy kontaktują się zarówno drogą mailową, jak i telefoniczną. Pod pretekstem dodatkowych zabezpieczeń lub aktywacji rzekomego „konta technicznego” nakłaniają do instalowania aplikacji podszywających się pod bankowe. W rzeczywistości to złośliwe oprogramowanie, które pozwala przejąć kontrolę nad urządzeniem.

W niektórych przypadkach oszuści proszą również o przyłożenie karty płatniczej do telefonu i podanie kodu PIN. Takie działanie ma umożliwić im dostęp do danych potrzebnych do wykonania transakcji. Bank podkreśla, że jest to pułapka – instytucja nigdy nie wymaga podobnych czynności ani podczas rozmów telefonicznych, ani w korespondencji mailowej.

W udostępnionej przez bank grafice znalazł się przykład wiadomości phishingowej. Zawiera ona fałszywe instrukcje pobrania i aktywacji usługi, która ma rzekomo zwiększyć bezpieczeństwo klienta. W rzeczywistości jej celem jest instalacja szkodliwego oprogramowania i kradzież danych.

Weryfikacja tożsamości

Santander przypomina, że każda próba wywołania presji i nakłaniania do natychmiastowego działania powinna wzbudzić podejrzenia. W sytuacjach wątpliwych należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii (1 9999). W aplikacji mobilnej dostępna jest też funkcja weryfikacji tożsamości pracownika, która pomaga odróżnić konsultanta od oszusta.

Bank zwraca również uwagę na błędy i literówki w wiadomościach e-mail lub SMS. To częsty znak, że mamy do czynienia z fałszywą korespondencją. Klienci powinni unikać instalowania oprogramowania z nieznanych źródeł oraz pamiętać, że bank nigdy nie prosi o podanie danych logowania czy pełnych informacji o karcie poza oficjalnymi kanałami.

Czytaj też:

Strategiczna decyzja NBP. Wzrost ilości złota w rezerwie walutowej PolskiCzytaj też:

Reklamy kuszą zyskiem, a kończy się wyczyszczeniem rachunku. Ostrzeżenie banku