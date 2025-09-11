Strategiczna decyzja NBP. Wzrost ilości złota w rezerwie walutowej Polski

Zarząd Narodowego Banku Polskiego ogłosił decyzję o zwiększeniu do 30 proc. udziału złota oficjalnych aktywów rezerwowych. „Skala i tempo zakupów będą zależały od uwarunkowań rynkowych” – poinformował bank w oficjalnym komunikacie.

Obecnie Polska ma ponad 515 ton złota, o wartości przekraczającej 200 mld zł. Stanowi to około 22 proc. całkowitych rezerw dewizowych, które wynoszą ponad 953 mld zł.

NBP kontynuuje intensywne zakupy złota

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński sygnalizował zamiar dalszego kupowania złota już wcześniej. Podkreślał, że złoto to dziś drugie najważniejsze aktywo w bilansach banków centralnych na świecie, a jego wartość dla stabilności finansowej rośnie wraz z globalną niepewnością.

Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP ujawnił, że według stanu na 3 września, bank centralny posiadał 515 ton i 300 kg złota o wartości ponad 204 mld zł (blisko 58 mld dolarów). Jak zaznaczył Adam Glapiński, Polska rozpoczęła intensywne zakupy złota wcześniej niż wiele innych krajów, „narażając się na nieuzasadnioną, polityczną krytykę”.

O złoto zabiegają banki centralne na całym świecie

Rezerwy złota banków centralnych na całym świecie osiągnęły łączny poziom ponad 36 tysięcy ton. To najwięcej od ponad 50 lat, kiedy porzucono parytet złota w światowym handlu, wprowadzony podczas konferencji w Bretton Woods. Według raportu Europejskiego Banku Centralnego, to inwazja Rosji na Ukrainę była impulsem dla banków centralnych do zwiększenia swoich rezerw złota. W ciągu ostatnich trzech lat ich udział w globalnym popycie na złoto wzrósł do 20 proc., czyli niemal dwukrotnie w stosunku do średniej z ostatnich dwóch dekad.

Wartość złota nie maleje, ponieważ jego zasoby na świecie są ograniczone. Przy obecnej technologii jego wydobycie może wystarczyć jedynie na niecałe dwie dekady. Prezes Glapiński porównał globalne zapasy złota do sześcianu o boku 21-22 metrów, podczas gdy roczna produkcja to objętość sześcianu o boku zaledwie 5,5 metra.

