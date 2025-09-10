Piramida finansowa w Polsce rozbita. Ofiar mogą być dziesiątki tysięcy

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie zatrzymało dziewięć osób podejrzanych o stworzenie i prowadzenie piramidy finansowej opartej na systemie Ponziego. Mechanizm przestał wypłacać pieniądze powierzane przez inwestorów, co doprowadziło do strat szacowanych na co najmniej 20 mln zł. Według śledczych poszkodowanych mogły być dziesiątki tysięcy osób. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Piramida finansowa

Sprawa dotyczy podmiotu działającego pod nazwą „CoinPlex”, który nie miał rejestracji w Polsce. Piramida funkcjonowała w internecie, wykorzystując marketing wielopoziomowy i dedykowane aplikacje. Wpłacone przez inwestorów środki nie były lokowane zgodnie z obietnicami organizatorów. Wypłaty dla starszych uczestników pochodziły wyłącznie z wpłat nowych członków, co jest klasycznym przykładem schematu Ponziego.

1 września służby przeprowadziły skoordynowaną akcję na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Zatrzymano 9 osób i przeszukano 21 lokalizacji. Zabezpieczono majątek o wartości blisko 1,5 mln zł, w tym gotówkę, ruchomości oraz sprzęt teleinformatyczny. Funkcjonariusze znaleźli także materiały promujące piramidę i zachęcające do inwestowania.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy oraz naruszenia Prawa bankowego w zakresie nielegalnego gromadzenia środków finansowych.

Apel do pokrzywdzonych

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed podobnymi schematami, szczególnie tymi działającymi w oparciu o aplikacje z nieznanych źródeł. Podkreślono, że charakterystyczne dla takich przedsięwzięć są obietnice szybkich, wysokich i nierealnych zysków, które w rzeczywistości służą wyłącznie pozyskiwaniu nowych wpłat.

Śledczy apelują do osób pokrzywdzonych działalnością „CoinPlex”, by zgłaszały się do najbliższych jednostek policji lub składały zawiadomienia o przestępstwie. Tylko w ten sposób możliwe będzie pełne oszacowanie strat i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.

