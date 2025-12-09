Masz w portfelu takie pieniądze? Lepiej je wymień

Narodowy Bank Polski (NBP) apeluje do osób, które posiadają uszkodzone banknoty, o wymianę ich do końca grudnia. Jak podaje RMF FM, chodzi nie tylko o banknoty, które są wyraźnie zniszczone, lecz również tych, które są nieczytelne. Posiadacze takich banknotów, chcący zapłacić nimi w placówkach handlowych mogą spotkać się z odmową. Ponadto, sklepy oraz punkty usługowe mogą nie chcieć przyjąć także zniszczonych monet.

NBP apeluje o wymianę zniszczonych pieniędzy

Banknoty i monety można wymienić w wybranych oddziałach NBP oraz oddziałach banków komercyjnych, które współpracują z NBP. W tym celu należy złożyć wniosek o wymianę uszkodzonej waluty. Bank centralny wymieni taki banknot, o ile spełnia on określone zasady – pieniądz musi zachować większość oryginalnego banknotu. Egzemplarz powinien być kompletny.

Co w przypadku, gdy banknot, który chcemy wymienić, jest na tyle uszkodzony, że identyfikacja jego wartości jest utrudnione? Wówczas NBP może przeprowadzić dodatkowe badania.

Jak zauważa RMF FM, bank centralny na ogół zgadza się wymienić uszkodzone banknoty. Kiedy możemy spotkać się z odmową? W sytuacji, gdy w jednym kawałku zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu. W przypadku próby wymiany monety możemy natrafić na odmowę ze strony banku, gdy monet posiada jedynie sam pierścień lub też sam rdzeń.

Rozgłośnia przypomina, że jeśli przez 6 miesięcy nie zgłosimy się do NBP po przesłane fragmenty pieniędzy, bank centralny je zutylizuje.

Tymczasem przeprowadzone w ostatnim czasie badania dowodzą, że Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki. Badanie POLASIK Research przeprowadzone dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazuje, że w ubiegłym roku tylko 31 proc. płatności w punktach handlowo-usługowych zostało zrealizowanych gotówką. Częściej wybierano karty płatnicze (41 proc.), a także mobilne płatności NFC (18 proc.). Jeszcze w 2016 roku niemal 70 proc. płatności realizowano gotówką, a płatności bezgotówkowe stanowiły jeszcze niewielki udział. 20 lat temu zaledwie 2 proc. sprzedaży odbywało się bezgotówkowo.

Czytaj też:

Polityczny zamach na Glapińskiego? Zaskakujące doniesienia prawicowej telewizjiCzytaj też:

Nowa opcja oszczędzania już w 2026 r. „Wyczekiwany produkt"