NBP wypuszcza nowe 50 zł. Tak będzie wyglądać moneta

Narodowy Bank Polski ogłosił, że od wtorku 9 grudnia w sprzedaży pojawi się najnowsza srebrna moneta z serii „Skarby sztuki medalierskiej”. Tym razem kolekcjonerzy otrzymają wyjątkową reprodukcję medalu poświęconego Michałowi Ossowskiemu – jednemu z ciekawszych ekonomistów i działaczy końca XVIII wieku.

Nowa moneta od NBP o nominale 50 zł

Emisja nawiązuje do medalu stworzonego przez Jana Filipa Holzhaeussera, nadwornego medaliera króla Stanisława Augusta. Na odwrotnej stronie monety znalazło się wierne przedstawienie awersu tamtego medalu: profil Ossowskiego oraz łaciński napis informujący o jego roku urodzenia, a także sygnatura twórcy.

Awers współczesnej monety prezentuje natomiast tłumaczenie inskrypcji z oryginalnego rewersu – pochwałę dla Ossowskiego, który dzięki nowatorskim pomysłom wspierał rozwój handlu i gospodarki Rzeczypospolitej.

„Obywatelowi użytecznemu, który prowadzony gorliwością dobra publicznego nowe drogi dla handlu ojczyzny wynalazł i wskazał, Stanisław August król, swoim i wdzięcznej ojczyzny imieniem, roku 1787” – brzmi jej treść.

Moneta o nominale 50 złotych została wybita ze srebra najwyższej próby (Ag 999). Ma ona 45 mm średnicy, waży 62,2 g, a nakład jest limitowany do 5 tys. egzemplarzy. Cena emisyjna wynosi 1100 zł brutto. Jak informuje NBP, zakup będzie możliwy we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym.

Michał Ossowski – kim był?

Michał Ossowski był kapłanem, politykiem i ekonomistą. Działał na rzecz modernizacji gospodarki, wspierał rozwój bankowości i handlu, postulował reformy poprawiające sytuację mieszkańców, a nawet promował emisję pieniędzy papierowych.

Podczas obrad Sejmu Czteroletniego pracował nad założeniami „konstytucji ekonomicznej” i brał udział w organizowaniu ogromnej, międzynarodowej pożyczki na obronę kraju. Jego kompetencje i szerokie wykształcenie doceniał m.in. Hugo Kołłątaj, opisując go jako człowieka o umyśle niezwykle wszechstronnym.

