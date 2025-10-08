800 plus na nowych zasadach? Jasne stanowisko ministra finansów

W zeszłym tygodniu serwis Forsal.pl poinformował, że rząd przygotowuje się do istotnych zmian w programie 800 plus. Wsparcie finansowe na dzieci miałoby przestać być świadczeniem powszechnym i trafić wyłącznie do rodziców aktywnych zawodowo, którzy odprowadzają podatki.

Doniesienia te zdementowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślając, że nie są prowadzone żadne prace mające na celu modyfikację zasad przyznawania 800 plus. Resort rodziny wskazał, że polityka społeczna państwa koncentruje się na wspieraniu rodzin i inwestowaniu w przyszłość najmłodszych pokoleń.

– Program Rodzina 800 plus zostaje stabilnym i pewnym elementem systemu wsparcia rodzin, który będzie nadal realizowany na dotychczasowych zasadach – zapewnia w wydanym komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister finansów o zmianach w 800 plus

W podobnym tonie wypowiedział się dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Nie ma w tej chwili prac nad zmianą w obszarze programu 800 plus – powiedział w „Popołudniowej rozmowie w RMF FM" szef resortu finansów i gospodarki.

Domański podkreślił również, że rząd stawia na wzrost gospodarczy. Minister zwracał uwagę, że obecnie polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej.

Pytany o kwestię długu publicznego, Domański przekonywał, że w kontekście finansów państwa najważniejsze są priorytety, do których zaliczył kwestię bezpieczeństwa. – Faktycznie dług państwa rośnie, ponieważ traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet – powiedział szef resortu finansów i gospodarki.

Domański przypomniał, że w budżecie na 2026 rok przewidziano 200 mld zł na obronność. To niemal 5 proc. polskiego PKB.

