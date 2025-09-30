800 plus nie dla wszystkich. Te osoby mogą stracić świadczenie

Rząd przygotowuje się do istotnych zmian w programie Rodzina 800 plus. Jak informuje serwis Forsal.pl, wsparcie finansowe na dzieci miałoby przestać być świadczeniem powszechnym i trafić wyłącznie do rodziców aktywnych zawodowo, którzy odprowadzają podatki. Oznacza to, że obecna formuła programu, obowiązująca od początku jego istnienia, może zostać całkowicie zmieniona.

Koszty programu

Obecnie 800 plus generuje roczne koszty sięgające niemal 62 mld zł. To jedna z największych pozycji w budżecie, który na 2026 rok przewiduje rekordowy deficyt w wysokości 271,7 mld zł. W tej sytuacji coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do zmian w systemie świadczeń rodzinnych.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz już latem zapowiadał, że priorytetem rządu powinno być docenienie pracy i podatników. Podkreślał, że wsparcie powinno trafiać przede wszystkim do rodzin aktywnych zawodowo. — 800 plus tylko dla pracujących — mówił w lipcu lider PSL.

Świadczenie dla pracujących

Jedną z propozycji reformy jest powiązanie świadczenia z zatrudnieniem. Rodzice podejmujący pracę mieliby dodatkowo korzystać z ulgi podatkowej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę „PIT Zero. Rodzina na plus”, która przewiduje zwolnienie z PIT dochodów do 140 tys. zł rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci.

Od początku istnienia programu – najpierw jako 500 plus, a od 2024 roku jako 800 plus – pojawiały się głosy krytyki. Eksperci zwracali uwagę, że brak kryterium dochodowego powoduje wypłatę pieniędzy także dla najzamożniejszych rodzin. Co więcej, mimo ogromnych nakładów finansowych, program nie przyniósł oczekiwanych efektów w postaci wyraźnego wzrostu liczby urodzeń.

Przyszłość 800+

Temat przyszłości 800 plus wraca regularnie. W kampanii wyborczej w 2023 roku dyskutowano o różnych scenariuszach: od całkowitej likwidacji programu, przez wprowadzenie kryterium dochodowego, aż po podwojenie świadczenia dla noworodków. Obecnie rząd zdaje się skłaniać ku powiązaniu go z aktywnością zawodową rodziców.

Na drodze do zmian mogą jednak stanąć przeszkody polityczne. W koalicji rządzącej nie ma pełnej zgody co do kierunku reform, a dodatkowo możliwe jest weto prezydenta. Karol Nawrocki wywodzi się ze środowiska, które uczyniło 800 plus jednym ze swoich najważniejszych projektów. Ograniczenie programu mogłoby okazać się politycznie kosztowne.

