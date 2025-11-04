Komornik nie może tego ruszyć! Nowe zasady egzekucji w 2026 roku

W 2026 r. egzekucja komornicza nadal będzie koncentrować się przede wszystkim na zajęciach środków z rachunku bankowego. Licytacja majątku pozostaje rozwiązaniem ostatecznym, stosowanym wtedy, gdy inne formy odzyskania należności nie przynoszą skutku. Przepisy jasno określają, które składniki majątku można objąć egzekucją oraz jakie środki są z niej wyłączone, aby dłużnik nie został pozbawiony podstawowych warunków do życia.

Zajęcie środków

Priorytetem w działaniu komornika jest zajęcie części środków na koncie. Pozwala to spłacać zadłużenie stopniowo, bez natychmiastowej sprzedaży ruchomości czy nieruchomości. W praktyce komornik działa na podstawie prawomocnego wyroku i może wejść do mieszkania również pod nieobecność dłużnika, w razie potrzeby z pomocą ślusarza. Jednocześnie katalog wyłączeń z egzekucji zabezpiecza podstawy egzystencji.

W 2026 r. komornik nie będzie mógł zająć z rachunku bieżącego kwoty 3604,50 zł. To środki, które pozostają do dyspozycji dłużnika na niezbędne wydatki. Z egzekucji wyłączone są również świadczenia socjalne otrzymywane przez dłużnika, w tym m.in. 800 plus, świadczenia z pomocy społecznej, dodatki osłonowe, zasiłki pomocowe oraz dofinansowania do opieki nad dzieckiem. Komornik nie może także przejąć pieniędzy pochodzących z alimentów.

Ochrona przed zajęciem

Ochrona dotyczy nie tylko środków finansowych. Komornik ma obowiązek pozostawić dłużnikowi artykuły spożywcze w ilości zapewniającej utrzymanie przez miesiąc. Spod egzekucji wyłączone są sprzęty niezbędne do nauki i pracy, a także podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego, takie jak piekarnik, lodówka czy pralka – urządzenia te są konieczne do codziennego funkcjonowania. Nie podlegają licytacji również leki i sprzęt medyczny niezbędny do przeżycia.

Jak podkreśla pomorska.pl, zdarzają się błędne zajęcia środków zwolnionych z egzekucji, np. pieniędzy pochodzących ze świadczeń socjalnych. W takiej sytuacji dłużnik powinien złożyć zażalenie. Zgodnie z opisem procedury, środki te powinny zostać zwrócone w ciągu trzech dni. To istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego i prawidłowego przebiegu egzekucji.

Podsumowując, ramy egzekucji w 2026 r. kładą nacisk na stopniową spłatę zobowiązań poprzez zajęcia z konta, przy jednoczesnej ochronie elementarnych potrzeb dłużnika. Jasno określona kwota wolna oraz katalog wyłączeń – od świadczeń socjalnych po podstawowe sprzęty domowe i leki – mają zapewnić, że działania komornika nie pozbawią zadłużonego minimalnych środków utrzymania i możliwości normalnego funkcjonowania.

