Lokaty bankowe na miesiąc. Mocny debiut w rankingu

Portal Bankier.pl przedstawił pierwszy w listopadzie ranking lokat bankowych. Zestawienie miesięcznych depozytów powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Ranking lokat na miesiąc. Bank Nowy wciąż liderem

Bezapelacyjnym liderem rankingu pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Drugie miejsce zachowała Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5 proc. rocznie. Pozycja i stawka nie zmieniły się. Nie zmieniają się również dość oryginalne warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – dostępna jest ona dla posiadaczy konta w banku przez 30 dni od dnia ich urodzin. Z oferty można skorzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 25 000 zł.

Na trzecim miejscu debiutuje Lokata na Nowe Środki, proponowana przez Bank Ochrony Środowiska. W ramach oferty środki wpłacone na depozyt oprocentowane są w wysokości 4,35 proc. w skali roku. Aby skorzystać z oferty klient musi założyć lokatę poprzez internetowy system bankowości. W tym wypadku nie ma górnego limitu wpłat.

Obniżki w czołówce zestawienia

Na kolejnych miejscach uplasowały się banki, które zdecydowały się na obniżki. Tuż za podium znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,15 proc. rocznie (przed miesiącem 4,40 proc.). Piąte miejsce zajmują ex aequo dwie propozycje z 4 proc. oprocentowaniem. Chodzi o Lokatę Plus, tyle że od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce i Lokatę Facto z oferty BFF Banking Group. We wrześniu stawki na tych lokatach wynosiły odpowiednio 5 i 4,50 proc.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Atrakcyjna propozycja na czeleCzytaj też:

Blik z kolejną awarią. Polacy zgłaszają poważne problemy