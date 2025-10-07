Ranking lokat bankowych na miesiąc. „Siódemka" wciąż w grze

Portal Bankier.pl przedstawił październikowy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Bank Nowy zdecydowanym liderem

Zdecydowanym liderem rankingu wciaż jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Na drugiej pozycji tym razem uplasowały się dwie lokaty (przed miesiącem były trzy) z oprocentowaniem na poziomie 5 proc. rocznie. Pozycję sprzed miesiąca utrzymały Lokata Urodzinowa od Banku Millennium oraz Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Pierwsza z ofert dostępna jest dla posiadaczy konta w banku przez 30 dni od dnia ich urodzin. Na lokatę można wpłacić maksymalnie 25 000 zł. W przypadku Lokaty Plus jedynym warunkiem jest posiadanie konta w instytucji. W tym wypadku maksymalna kwota wpłaty wynosi aż 2 000 000 zł.

Trzecia z lokat, która we wrześniowym rankingu znajdowała się na pozycji wicelidera tym razem wylądowała tuż za podium. Chodzi o Lokatę Plus proponowaną przez Toyota Bank. To efekt obniżki oprocentowania z 5 do 4,40 proc. rocznie. Warto przypomnieć, że jeszcze w czerwcu stawka na tej lokacie wynosiła 5,80 proc. Nie zmieniają się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, wystarczy być posiadaczem konta w banku.

Obniżki w czołówce zestawienia

Mimo obniżki oprocentowania – 4,75 do 4,50 proc. w skali roku – trzecią pozycję w zestawieniu utrzymała Lokata Facto od BFF Banking Group. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem rachunku depozytowego. W tym wypadku wpłacać można aż 12 000 000 zł. Oszczędności przechowane w BFF Banking Group są objęte ochroną włoskiego odpowiednika BFG.

Na piątej pozycji znalazła się iLokata proponowana przez Bank BPS. Stawka na tym depozycie wynosi 3,75 proc. w skali roku.

