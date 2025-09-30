Tylko co 8. Polak inwestuje. Najczęściej w te produkty

Z najnowszej edycji badania „Finanse Polaków", które powstało na zlecenie Banku Millennium wynika, że Polacy niezbyt pozytywnie oceniają swoją wiedzę na temat inwestowania. Zaledwie 1 proc. uważa ją za bardzo dobrą, a 12 proc. za dobrą, co oznacza, że blisko 90 proc. badanych przyznało, że ich wiedza w tym zakresie jest przeciętna, słaba bądź żadna.

Pytani o to, jakie znają formy inwestowania, respondenci najczęściej wskazywali nieruchomości (72 proc.). Dość często wymieniano również ziemię (66 proc.), obligacje (64 proc.), surowce (63 proc.), akcje (61 proc.). Połowa badanych mówiła o walutach obcych i funduszach inwestycyjnych. Jedynie 16 proc. Polaków zna taki produkt jak lokata strukturyzowana.

Twórcy badania podkreślają, że jego uczestnicy nie wykazują zbyt dużego apetytu na inwestowanie. Inwestuje tylko 13 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt proc. względem poprzedniej edycji badania. Chętniej inwestują mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 15 proc. i 11 proc.). Przeciętny polski inwestor to mężczyzna w średnim wieku, który mieszka w dużym mieście i ma wyższe wykształcenie.

W to najczęściej inwestujemy?

Jeśli inwestujemy to w co? Największa grupa (27 proc.) deklaruje, że korzysta z programów emerytalnych oferowanych przez pracodawcę, a niemal co czwarty respondent (24 proc.) inwestuje w waluty obce. W dalszej kolejności respondenci wymieniali: produkty emerytalne (22 proc.), nieruchomości i ziemię (po 16 proc.) oraz surowce (15 proc.). Tylko co dziesiąty badany inwestuje we wspomniane lokaty strukturyzowane.

Z badania wynika, że najczęściej inwestujemy miesięcznie od 100 do 500 zł miesięcznie (34 proc.), a zaledwie 5 proc. więcej niż 5000 zł.

Najczęstszą motywacją do inwestowania jest zabezpieczenie przyszłości swojej lub dzieci (59 proc.), ochrona pieniędzy przed inflacją (49 proc.) i chęć pomnażania kapitału (44 proc.). Tylko 7 proc. badanych jako powód inwestowania wskazuje zainteresowanie rynkami inwestycyjnymi.

Polakom w lokowaniu lub inwestowaniu pieniędzy wciąż bardziej zależy na bezpieczeństwie niż na wyższym zysku. Taki pogląd podziela 63 proc. respondentów. Tylko 16 proc. uczestników badania byłoby gotowych zaryzykować, by osiągnąć większy zysk. Dostrzegają oni jednak zarówno zalety regularnego oszczędzania (76 proc.), jak i inwestowania nawet niewielkich kwot (60 proc.). 57 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że inwestycje są dla osób, które dobrze się na tym znają, a połowa (50 proc.) utożsamia inwestowanie z zamrożeniem gotówki na długi czas. 45 proc. pytanych jest zdania, że inwestowanie poświęca dużo czasu, a 40 proc. że jest przeznaczone dla osób zamożnych. Zaledwie co piąty uczestnik badania (18 proc.) deklaruje, że czuje się pewnie w temacie finansów i inwestowania.

— Badanie potwierdza, że Polacy wciąż najbardziej cenią bezpieczeństwo, co bardziej utożsamiać można z oszczędzaniem niż inwestowaniem. Tym niemniej właśnie od oszczędzania często rozpoczyna się przygoda z inwestycjami. Polacy są więc na początku swojej drogi, by stać się bardziej świadomymi uczestnikami rynku kapitałowego, co zresztą sami dobrze wiedzą, gdyż większość z nich nie deklaruje dobrej znajomości praw rynku. Oznacza to, że edukacja pozostaje jednym z kluczowych czynników wspierających Polaków w rozpoczęciu swojej przygody z inwestycjami — komentuje Łukasz Bugaj, starszy analityk finansowy w biurze maklerskim Banku Millennium.

— Dobrze, że duża część respondentów dostrzega zalety lokowania nawet niewielkich, ale regularnie inwestowanych kwot. To dobry punkt startowy, na którym będzie można w przyszłości zwiększać zaangażowanie wraz z postępującym bogaceniem się społeczeństwa i miejmy także nadzieję, że rosnącym jego obeznaniem z rynkami finansowymi – dodaje.

Badanie „Finanse Polaków” zrealizował w dniach 6-12 czerwca 2025 roku Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Banku Millennium na reprezentatywnej próbie 1046 osób metodą CAWI.

