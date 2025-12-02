Lewandowski przejmuje znaną restaurację. „Został jedynym właścicielem”

8. miejsce i 723 mln zł majątku – tak zaprezentowali się w najnowszej edycji Listy 40 najbogatszych Polaków przed 40. Robert i Anna Lewandowscy.

Stan ich posiadania ciągle napędza niecałe 21 mln euro, czyli ponad 80 mln zł rocznie, jakie Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie. Oczywiście to tylko kwota brutto, bo połowę z niej zjedzą od razu hiszpańskie podatki. Pieniądze, które Robert zarobił czy to w Borussii, czy w Bayernie Monachium, czy Barcelonie od lat inwestuje przede wszystkim w nieruchomości i spółki, takie jak własna agencja marketingowa, producent preparatów dla rolnictwa czy firma od fotowoltaiki, w której udziały rok temu postanowił jednak sprzedać.

Burgery ze wspólnikami