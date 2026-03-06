Potłuczone talerze i filiżanki? Wiele osób popełnia ten błąd przy segregacji

Segregacja odpadów nie ogranicza się wyłącznie do papieru, plastiku czy szkła. W przypadku porcelany i ceramiki wiele osób ma wątpliwości, do którego pojemnika powinny trafić takie odpady. Tymczasem nieprawidłowe wyrzucanie potłuczonych naczyń może nie tylko utrudnić proces gospodarowania odpadami, lecz także stwarzać zagrożenie dla pracowników zajmujących się ich odbiorem.

Porcelana a szkło

Porcelana, choć często przypomina szkło, ma zupełnie inne właściwości fizyczne i chemiczne. Z tego powodu nie powinna trafiać do kontenerów przeznaczonych na szkło. Materiał ten nie nadaje się do recyklingu w taki sam sposób jak szklane opakowania.

Porcelana to rodzaj ceramiki o wysokiej jakości, która wyróżnia się dużą wytrzymałością. Jest zazwyczaj cienka, lekka i ma charakterystyczną jasnobiałą barwę przed nałożeniem szkliwa. Często bywa również półprzezroczysta. Jej produkcja opiera się na wypalanej glince z dodatkiem kwarcu oraz skalenia. To właśnie ten skład odróżnia porcelanę od szkła i sprawia, że zachowuje się inaczej podczas przetwarzania w hutach.

Zarówno całe, jak i potłuczone naczynia porcelanowe powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Wynika to z faktu, że porcelana ma inną temperaturę topnienia niż szkło i nie może być przetwarzana w standardowym procesie recyklingu szkła. Do odpadów zmieszanych zalicza się także szkło żaroodporne oraz niektóre rodzaje szkła użytkowego, które również nie nadają się do przetwarzania razem z typowymi opakowaniami szklanymi.

Zabezpieczenie elementów

Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie potłuczonych elementów porcelany przed wyrzuceniem. Ostre fragmenty mogą łatwo uszkodzić worki na odpady lub spowodować skaleczenia. Aby zminimalizować ryzyko, warto umieścić kawałki w grubym worku na śmieci lub owinąć większe elementy papierem bądź materiałem ochronnym. Nie należy wrzucać ich luzem do kosza.

Prawidłowa segregacja porcelany ma znaczenie zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla bezpieczeństwa osób pracujących przy odbiorze odpadów. Wrzucenie takich przedmiotów do pojemnika na szkło może zakłócić proces recyklingu, ponieważ ich skład chemiczny i struktura różnią się od standardowych odpadów szklanych.

Znajomość podstawowych zasad segregacji pozwala uniknąć takich błędów. Dzięki temu system gospodarowania odpadami działa sprawniej, a niebezpieczne sytuacje podczas odbioru śmieci zdarzają się znacznie rzadziej.

Czytaj też:

Puste blistry po lekach trafiają do złego kosza. Większość Polaków popełnia ten błądCzytaj też:

Firmy nie będą mogły niszczyć niesprzedanej odzieży. Ekspert mówi, dlaczego łatwiej było wyrzucić