Puste blistry po lekach trafiają do złego kosza. Większość Polaków popełnia ten błąd

Segregacja odpadów w wielu gospodarstwach domowych wciąż budzi wątpliwości. Jednym z częściej popełnianych błędów jest niewłaściwe wyrzucanie pustych blistrów po tabletkach. Wiele osób traktuje je jak plastik i wrzuca do żółtego pojemnika. W rzeczywistości takie opakowania powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Opakowania po lekach

Blistry wykorzystywane do pakowania leków są wykonane z połączenia kilku materiałów. Najczęściej jest to plastikowa część, w której znajdują się tabletki, połączona z aluminiową warstwą zabezpieczającą. Choć istnieją technologie umożliwiające rozdzielenie tych materiałów, rozwiązania te nie są jeszcze powszechnie stosowane w systemie gospodarowania odpadami. Z tego powodu puste blistry nie mogą być poddane standardowemu recyklingowi i powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane.

Podczas porządków w domowej apteczce warto pamiętać także o właściwej segregacji innych opakowań po lekach. Kartonowe pudełka i ulotki informacyjne należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na papier. Z kolei plastikowe butelki po syropach oraz tubki po maściach powinny trafić do żółtego pojemnika na plastik i metale. Szklane opakowania po lekach, takie jak fiolki czy buteleczki, należy umieszczać w zielonym pojemniku przeznaczonym na szkło.

Przeterminowane leki

Osobną kwestią są przeterminowane lub niewykorzystane leki. Nie powinny one trafiać ani do zwykłego kosza na śmieci, ani do kanalizacji. Zawarte w nich substancje czynne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest oddanie takich preparatów do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

Prawidłowa utylizacja farmaceutyków i ich opakowań ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Leki wyrzucane w niewłaściwy sposób mogą przedostać się do gleby lub wód gruntowych, a błędnie posegregowane opakowania utrudniają proces recyklingu innych odpadów. Dlatego podczas porządkowania domowej apteczki warto pamiętać o zasadach segregacji i korzystać z dostępnych punktów zbiórki przeterminowanych leków.

Czytaj też:

Zanieczyszczający zapłaci. Finansowa odpowiedzialność za tekstyliaCzytaj też:

Styropian to pułapka przy segregacji. Jeden szczegół decyduje