Styropian to pułapka przy segregacji. Jeden szczegół decyduje

Wraz z narastającym problemem odpadów i pogłębiającym się kryzysem ekologicznym coraz większe znaczenie ma prawidłowa segregacja śmieci. Jednym z materiałów, który regularnie sprawia trudności, jest styropian. Choć powszechnie wykorzystywany w opakowaniach i budownictwie, często trafia do niewłaściwego pojemnika, co utrudnia jego dalsze przetwarzanie.

Gdzie wyrzucić styropian?

Styropian jest lekki, trwały i ma dobre właściwości izolacyjne, dlatego znajduje zastosowanie zarówno w transporcie sprzętu RTV i AGD, jak i w ociepleniach budynków. Problem pojawia się na etapie utylizacji, ponieważ wiele osób automatycznie wrzuca go do odpadów zmieszanych, nie sprawdzając, czy może zostać poddany recyklingowi.

Kluczowe znaczenie przy segregacji styropianu ma jego czystość. Czysty styropian opakowaniowy, taki jak zabezpieczenia po urządzeniach elektronicznych czy tacki transportowe, powinien trafić do żółtego pojemnika przeznaczonego na tworzywa sztuczne. To właśnie tam znajduje się miejsce dla styropianu, który nie jest zabrudzony resztkami jedzenia ani innymi zanieczyszczeniami.

Inaczej należy postępować ze styropianem zabrudzonym. Jeśli materiał nosi ślady jedzenia lub innych substancji, nie nadaje się do recyklingu i powinien zostać wyrzucony do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Wstępna ocena stanu styropianu ma więc decydujący wpływ na poprawność segregacji.

Odpady budowlane

Jeszcze większe wątpliwości budzi styropian budowlany. W jego przypadku nie obowiązują te same zasady co przy opakowaniach. Niewielkie ilości można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jednak przed wizytą warto skontaktować się z danym punktem i upewnić się, czy przyjmuje tego typu odpady. Należy też liczyć się z możliwością naliczenia opłaty za ich przyjęcie.

Przy większych ilościach styropianu budowlanego konieczne może być skorzystanie z usług firm specjalizujących się w odbiorze odpadów. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, które ponosi właściciel odpadów.

Prawidłowa segregacja styropianu ma realne znaczenie dla środowiska. Ogranicza ilość śmieci trafiających na składowiska i wspiera procesy recyklingu. Świadome decyzje podejmowane na co dzień mogą przełożyć się na mniejsze obciążenie dla systemu gospodarki odpadami.

