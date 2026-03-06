Znany bank ostrzega klientów. Wtedy nie będzie dostępu do podstawowych usług

Klienci PKO Banku Polskiego powinni przygotować się na krótką przerwę techniczną w bankowości elektronicznej. W nocy z 7 na 8 marca 2026 roku część usług dostępnych w aplikacji mobilnej oraz w systemie bankowości internetowej zostanie czasowo wyłączona.

Prace techniczne

Jak poinformował bank, prace techniczne rozpoczną się o godzinie 00:01 i potrwają do 06:00 rano. W tym czasie niedostępne będą najważniejsze funkcje aplikacji mobilnej IKO oraz systemu iPKO biznes. Oznacza to, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z wielu popularnych form płatności i autoryzacji transakcji.

Podczas zaplanowanej sześciogodzinnej przerwy nie będzie możliwości wykonywania płatności mobilnych ani potwierdzania operacji za pomocą aplikacji. Zablokowane zostaną między innymi płatności zbliżeniowe telefonem oraz transakcje BLIK realizowane w aplikacji mobilnej.

Bank zwraca uwagę, że osoby planujące wykonanie ważnych przelewów lub zakupów internetowych powinny zrobić to wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Dzięki temu unikną problemów z realizacją płatności w nocy.

W czasie prac serwisowych klienci, którzy będą chcieli potwierdzić operacje finansowe lub płatności internetowe zabezpieczone mechanizmem 3D-Secure 2, będą mogli skorzystać jedynie z kodów SMS. Niedostępna będzie natomiast mobilna autoryzacja, która na co dzień pozwala szybko zatwierdzać operacje bezpośrednio w aplikacji bankowej.

Problemy z zakupami

Dla części użytkowników może to być istotne zwłaszcza w przypadku planowanych zakupów internetowych lub przelewów wykonywanych w godzinach nocnych. Bank zaznacza jednak, że przerwa została zaplanowana w czasie, gdy aktywność klientów jest zwykle najmniejsza, aby ograniczyć niedogodności.

PKO Bank Polski wyjaśnia, że zaplanowane wyłączenie usług jest związane z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych. Ich celem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności systemów bankowych.

Po zakończeniu zaplanowanych działań wszystkie funkcje aplikacji IKO oraz systemu iPKO biznes mają wrócić do normalnego działania. Bank przeprasza klientów za utrudnienia i przypomina, że aktualne informacje dotyczące działania usług można znaleźć na jego oficjalnych stronach internetowych.

